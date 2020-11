Ceux qui possèdent encore la combinaison Glee cinq ans plus tard pourront trouver un remplaçant dans la comédie musicale qui Netflix Il sera présenté en première en décembre réalisé par le même créateur de la série pour adolescents. Au moins c’est la conclusion que nous tirons pour voir le bande annonce de Le bal, un film basé sur la comédie musicale éponyme de Broadway qui si ce n’était pas pour Meryl Streep Oui Nicole Kidman nous aurions négligé.

À en juger par les images que présente l’aperçu de deux minutes, Ryan Murphy a une fois de plus péché d’extravagance colorée pour nous raconter l’une de ces histoires que nous pensons avoir vues à plusieurs reprises. Comme paresseux …

En plus de l’énorme lien que la présence de Kidman et Streep a dans leurs retrouvailles devant les caméras après avoir joué la belle-mère et la belle-fille dans la deuxième saison de Big Little Lies, et du retour des deux dans le genre musical, on comprend peu de choses dans le bande annonce d’un film. Une fille veut aller à son bal, mais ils ne la laisseront pas? Et que peignent alors Nicole et Meryl dans une histoire d’adolescent? D’accord, la bande-annonce l’explique à peine, mais voici un résumé de l’histoire.

D’une part, Meryl Streep et James Corden jouent deux stars de la scène new-yorkaise dont les carrières stagnent; et de l’autre, l’histoire nous emmène dans une ville de l’Indiana où un couple de filles subit le rejet de leur institut alors qu’elles ne sont pas autorisées à assister à la remise des diplômes. Et donc les deux intrigues se rejoignent lorsque les acteurs – avec deux autres stars cyniques (Nicole Kidman et Andrew Rannells) – entendent l’histoire des adolescents et décident de les aider avec l’intention que le boom des médias rebondisse leur carrière, mais en chemin des messages d’acceptation, d’humilité, de diversité et d’empathie émergent avec une fête musicale incluse.

The Prom est la cinquième production que Ryan Murphy a réalisé pour Netflix dans le cadre du contrat de plusieurs millions de dollars qu’il a signé avec la société en 2018. Pas moins de 300 millions de dollars pour générer du contenu pour la plateforme, ce qui lui a valu le titre de «l’homme le plus puissant de la télévision».

Mais en voyant les décors colorés et les costumes que montre le premier aperçu, nous pouvons tirer une conclusion préliminaire qui nous invite à penser que nous sommes face à un autre des univers pompeux de Ryan Murphy. Ceux qui commencent déjà à irriter notre rétine. Murphy est un maître pour pousser la diversité au premier plan de ses histoires en étant l’un des pères du mouvement qui secoue Hollywood. Ses productions ont des intrigues qui soutiennent la visibilité de personnages qui représentent des minorités, comme les homosexuels, les transsexuels, les Latinos et les personnes de couleur, mais à plus d’une occasion, cette vision a assombri les intrigues au point de se perdre en cours de route.

C’est arrivé avec les dernières saisons décevantes d’American Horror Story, mais surtout avec les mal avisés Hollywood et Ratched. Le premier avait tous les bulletins de vote pour être un rêve du Hollywood doré, il avait un casting intéressant et des références historiques qui susciteraient la curiosité d’une grande partie du public, mais l’histoire de la diversité qu’il ajoute en cours de route a fini par transformer la série en un conte. conte de fées trop fictif pour nous convaincre. Et que dire de Ratched, une série avec un personnage qui aurait pu donner beaucoup plus dans le genre thriller mais, au lieu de cela, tombé dans la merveille visuelle des costumes et de la visibilité de personnages représentant l’égalité, faisant subir à l’intrigue les conséquences. et pourri dans un autre feuilleton perdu de Murphy. Perdu parce que la série de Ryan démarre à merveille, mais cette fascination visuelle finit par dévorer les efforts narratifs, tombant dans la même déception en cours de route.

Il est probable que Ryan Murphy nous reconquiert avec une mini-série qu’il prépare sur l’histoire vraie d’un meurtrier cannibale nommé Jeffrey Dahmer, mais regarder la bande-annonce de The Prom nous fait peur qu’il continue de tomber dans cette tendance d’exalter les chiffres avec toute la pomposité possible. , laissant ce talent qu’il a prouvé pour créer des histoires – avec les premières saisons de AHS (comment oublier Asylum) ou American Crime Story – caché parmi tant de couleurs.

Non pas que nous prétendions être critiques sans avoir vu le film. Peut-être sommes-nous surpris, qui sait, mais ce premier aperçu nous vend un long métrage qui se rapproche plus d’un mash-up entre Mamma Mia! et Glee, qu’une comédie musicale originale. Imaginer un autre pari coloré, avec un autre diplôme d’adolescent américain (comme si nous n’en avions pas assez vu) et avec une fin heureuse en cours de route, nous donne déjà une paresse incroyable. En tant que téléspectateurs, il nous manque ce Ryan Murphy qui a su nous surprendre à chaque saison de AHS, celui qui a fait de Glee un phénomène à ses débuts et celui qui a pris un virage radical en pariant sur une histoire presque “sorkinienne” dans la première saison d’Américain Une histoire de crime. Ce Murphy que nous voyons maintenant se répète trop.

The Prom sera diffusé sur Netflix le 11 décembre.

