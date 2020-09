Le numéro 568 de la colonne B-Movie gratuit: Hard Kill

Bonjour à tous, et bienvenue une fois de plus dans la chronique de critiques de films d’Internet qui n’a pas de cicatrice sur le dos qui me rappelle l’époque où je me suis retrouvé en tête-à-tête avec mon rival direct et j’ai été touché par un éclat d’obus dans une fusillade et maintenant, chaque fois que je vois cette cicatrice dans le miroir de la salle de bain, j’aspire au jour où je rencontre à nouveau mon rival direct afin de pouvoir le vaincre une fois pour toutes, The Gratuitous B-Movie Column, et je suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent soixante-huit, je jette un coup d’œil au nouveau film d’action à petit budget Hard Kill, qui a été lancé pour la première fois dans le numérique et la vidéo à la demande le 25 août 2020.

Tuer dur

Hard Kill, réalisé par Matt Eskandari, est ma première incursion dans le monde des films d’action à petit budget impliquant l’icône du film d’action Bruce Willis. Si vous regardez la page imdb de Bruce Willis, Willis a réalisé au moins 18 de ces types de films jusqu’à présent, donc si jamais je décide de faire une sorte de méga marathon de ces films, j’ai beaucoup à choisir (il ressemble au le premier qu’il a fait était quelque chose appelé Setup, qui est sorti en 2011. Ce film a également présenté Curtis «50 Cent» Jackson et Ryan Phillippe). Hard Kill est une expérience bizarre car, en fin de compte, même si c’est cool que Bruce Willis soit dedans, il n’est pas vraiment nécessaire qu’il y soit. Son rôle aurait pu être joué par n’importe qui et le film se serait probablement déroulé exactement de la même manière. Et en dehors du gros chèque qu’il a probablement eu pour faire le film, je ne peux pas imaginer pourquoi Willis a accepté de le faire en premier lieu. Je veux dire, je suppose qu’il est possible que Willis aime juste faire des films et, si le chèque est effacé, il le fera parce qu’il n’a vraiment rien d’autre dans sa vie. Cela pourrait être vrai. Peut être. Et oui, c’est un film bizarre, mais j’ai aussi aimé Hard Kill.

Hard Kill met en vedette en fait Jesse Metcalfe dans le rôle de Derek Miller, un ancien opérateur des forces spéciales devenu un brave mercenaire. Miller et son équipe d’anciens opérateurs des forces spéciales sont devenus de bons mercenaires (Swen Temmel, qui joue Dash Hawkins, Jon Galanis, qui joue Harrison Zinder, et Natalie Eva Marie, qui joue Sasha Zindel) sont embauchés par Donovan Chalmers (Willis) , un grand PDG de la technologie qui veut que l’équipe de Miller soit son agent de sécurité personnel pour une négociation sensible à l’intérieur d’une usine abandonnée au milieu de nulle part. Au début, Miller et son équipe sont sceptiques sur le travail car cela ressemble à des conneries. Pourquoi un gars comme Chalmers, qui a plus d’argent que Dieu, voudrait-il embaucher une équipe comme celle de Miller alors qu’il pourrait se permettre d’avoir sa propre armée privée? Et pourquoi diable Chalmers négocie-t-il quoi que ce soit dans un bâtiment abandonné? L’équipe de Miller est convaincue de faire le travail après avoir discuté avec Nick Fox (Texas Battle), qui travaille pour Chalmers en tant que responsable de la sécurité. Fox et Miller étaient de vieux copains à l’époque et, hé, si Fox dit que le travail est légitime et pas grave, alors c’est légitime et pas grave. Rien ne va mal.

Alors Miller et son équipe escortent Chalmers et Fox jusqu’à l’usine abandonnée au milieu de nulle part et découvrent immédiatement que le travail déclaré était en fait une couverture pour ce pour quoi Chalmers a vraiment besoin de l’équipe de Miller. Chalmers, qui dirige une grande entreprise de technologie de pointe, travaillait sur une super intelligence artificielle appelée Projet 725 avec sa fille, la brillante Eva Chalmers (Lala Kent). Le projet 725 est censé être si avant-gardiste qu’il pourrait aider à résoudre bon nombre des problèmes les plus urgents au monde. Le projet pourrait également, s’il tombait entre de mauvaises mains, provoquer des ravages massifs. En supposant que l’entreprise de son père n’utilisera pas le projet 725 pour de bon, Eva a apparemment pris le projet 725 et l’a donné au célèbre cerveau terroriste mondial The Pardoner (Sergio Rizzuto), qui, pour une raison quelconque, estime qu’Eva n’est pas un cerveau terroriste (elle apprend très vite qu’elle avait tort au sujet du Pardoner). Le Pardoner doit rencontrer Chalmers à l’usine abandonnée et négocier, et Chalmers espère que l’équipe de Miller tuera le Pardoner avant que quelque chose de vraiment grave ne se produise.

Dès que l’équipe de Miller découvre ce qui se passe réellement, l’équipe de Miller panique. Ils ne se sont pas préparés à affronter un méchant comme le Pardoner (ils savent qu’il va avoir une armée avec lui parce qu’il a toujours une armée avec lui), ils n’ont pas les armes ou les gens pour s’occuper d’un grande escarmouche, et ils n’aiment tout simplement pas qu’on leur ment. Mais, comme ce sont des badasses et tout, l’équipe de Miller décide de se contenter de ce qu’elle a sous la main et ils acceptent de prendre l’armée du Pardoner, de sauver Eva et de reprendre le Projet 725 avant que le Pardoner ne détruise le monde. En plus de cela, Miller a une histoire avec le Pardoner, car ils se sont rencontrés sur le champ de bataille à un moment donné dans le passé (le dos de Miller a encore des éclats d’obus et tout ce qu’il y a dedans de leur grande confrontation), donc tout cela est aussi personnel.

Et donc le reste du film est l’équipe de mercenaires de Miller combattant l’armée du Pardoner, se livrant à diverses batailles au canon et autres et se retirant dans une sorte de salle fortifiée de l’usine où ils peuvent se regrouper. Quant à Chalmers, Miller essaie de le cacher là où il ne peut pas être vu par le Pardoner, mais ce plan ne fonctionne que si longtemps. Chalmers, également ancien soldat, veut se lancer lui-même dans le combat et affronter l’armée du Pardoner.

Et donc plus de fusillades se produisent, il y a des combats et des explosions, Chalmers est finalement capturé et des gens commencent à mourir, à la fois des personnages principaux et des hommes de main sans visage. Le Pardoner utilisera-t-il le projet 725 pour détruire le monde, ou Miller et son équipe pourront-ils l’arrêter?

Hard Kill se déplace à un rythme super délibéré, ce qui fonctionne au début du film pendant la mise en place de l’intrigue, et vers la fin parce que nous pouvons voir Miller et son équipe éliminer beaucoup d’hommes de main de The Pardoner. Le rythme délibéré fait toutefois glisser le film au milieu, et c’est la partie du film que les gens détesteront le plus. Il y a de bonnes choses à faire ici, mais il n’y en a tout simplement pas assez. C’est presque comme si le film ralentissait pour essayer de faire ressortir le suspense de l’action qui se déclenche à nouveau. Il n’ya certainement rien de mal à ce qu’un film d’action «prend une pause», mais celui de Hard Kill dure bien trop longtemps.

L’intelligence artificielle du projet 725 est également un peu difficile à prendre, principalement parce que, si elle change la vie comme le prétendent Chalmers et l’entreprise, il n’y a aucun moyen que le gouvernement ou l’armée ne fouine pas et cherche à en prendre une partie eux-mêmes. . Si le projet 725 provoquait l’écrasement d’un avion, ce fait serait toute la justification dont le gouvernement aurait besoin pour essayer de le réclamer pour lui-même. Alors, où est l’équipe super-secrète d’agents gouvernementaux qui essaie également de prendre le projet 725?

Et, comme je l’ai dit plus tôt, la présence de Bruce Willis dans ce film est tout simplement bizarre. En dehors de fournir un nom à mettre sur l’affiche ou le boîtier du DVD ou autre, il n’y a aucune vraie raison pour que Bruce Willis soit dans ce film. Le personnage de Chalmers pouvait littéralement être joué par n’importe qui. Je vais supposer qu’une sorte de justification pour que Willis joue le personnage est que, puisque Chalmers a une formation militaire et que Brice Willis est une star de l’action de renommée mondiale, il est logique de le faire jouer Chalmers. Le public va le croire / y adhérer. Je ne pense pas que ce sera le cas, cependant, car Brice Willis ne fait vraiment rien avec le rôle. Chalmers est juste un gars riche joué par Bruce Willis. Tout le monde aurait pu jouer à Chalmers. N’importe qui. Alors pourquoi l’avoir dans le film?

Bruce Willis a également l’air ennuyé de son putain d’esprit tout au long du film. Il passe juste par les mouvements. Est-ce vraiment ce qu’est un film d’action typique à petit budget mettant en vedette Brice Willis Bruce Willis? Si c’est le cas, comment diable ce stratagème a-t-il duré aussi longtemps? Pourquoi les fans de films d’action à petit budget n’ont-ils pas abandonné Bruce Willis en masse? Steven Seagal, Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme essaient au moins de rendre leurs petits films intéressants. Ils ne se contentent pas de faire les mouvements, de récupérer leur chèque et de passer au suivant. Alors, quelle est l’excuse de Brice Willis? Y a-t-il quelque chose qui me manque ici?

Jesse Metcalfe est arrivé, cependant, et fait un travail formidable en tant que Derek Miller. Metcalfe embrasse l’idée d’être un mercenaire dur à cuire, se porte toujours comme un homme honorable et ne le téléphone jamais. Même quand il doit livrer un dialogue faible lentement et délibérément, vous croyez toujours en lui. Je sais que Metcalfe est bien connu pour son personnage sur Desperate Housewives et il s’est récemment fait un nom dans les films et émissions de télévision Hallmark (il sera sur la prochaine saison de Dancing with the Stars), mais je aime le voir faire plus de ce genre de film. Je ne vois pas pourquoi Derek Miller ne peut pas avoir une franchise de films d’action à petit budget. Le personnage est assez cool et Metcalfe fait un assez bon travail pour le justifier. Je regarderais certainement une autre mission de Derek Miller.

Natalie Eva Marie fait un bon travail en tant que Sasha Zindel. Elle sait jouer un personnage dur à cuire et elle a clairement le look et les antécédents sportifs pour être considérée comme légitime, mais pour une raison quelconque, son dialogue est si ennuyeux. Et non, ce n’est pas qu’elle parle lentement et délibérément, c’est que Sasha n’a pas grand-chose à dire. Il en va de même pour Lala Kent, qui joue Eva Chalmers. On pourrait penser qu’Eva semblerait plus intelligente, peut-être même plus spirituelle, que tout le monde dans le film. Ce n’est pas le cas. C’est juste un autre acteur qui dit ses répliques. Et pourquoi n’a-t-elle pas de chimie avec Brice Willis? C’est juste une situation étrange dans laquelle se trouver.

Texas Battle est assez intéressant en tant que Nick Fox, le responsable de la sécurité de Chalmers. Comme Metcalfe, il semble savoir et comprendre qu’il est dans un film d’action et que les choses doivent aller plus vite / plus vite. Si seulement plus de personnages auraient pu suivre son exemple et être intéressants.

Sergio Rizzuto fait un travail assez décent en tant que méchant principal The Pardoner. Dans un sens, j’aime le fait qu’il soit cool, calme et recueilli, mais en même temps, j’aimerais un peu qu’il devienne un peu plus fou à mesure que le film avance. Il crie plusieurs fois, révélant le genre d’esprit anarchiste de The Pardoner, mais il n’y en a tout simplement pas assez de ce genre de choses. Lorsque vous voulez détruire le monde simplement parce que vous détestez le monde, il n’ya rien de mal à faire un peu de batshit à la fin. Rizzuto a cependant une belle scène de combat avec Metcalfe.

Les scènes d’action du film sont toutes bien faites et raisonnablement excitantes. Il y a un bon mélange de batailles à l’arme à feu, de bagarres au corps à corps et d’explosions pour retenir l’attention du public. Les batailles au fusil sont suffisamment bruyantes et les combats en tête-à-tête sont parfois brutaux. La bande originale du film, créée par Rhyan D’Errico, est excellente, en particulier le thème qui joue au générique de fin. Voilà ce dont les films d’action ont besoin: des thèmes.

Je tiens également à saluer l’emplacement de l’usine abandonnée. Cela a l’air plutôt bien et exactement comme le genre d’endroit où vous vous engagez dans une fusillade secrète. Parce que, vraiment, personne de sensé n’irait jamais là-bas juste pour y aller. Même si vous étiez propriétaire de la propriété, je doute que vous y ayez jamais mis les pieds. C’est un décor parfait pour le film.

Même avec sa bizarrerie persistante et sa puissance de star totalement inutile, j’aime vraiment Hard Kill. Ce n’est pas forcément quelque chose de spécial, mais c’est suffisamment solide pour être divertissant. Cela devrait certainement être plus rapide et plus vivant, mais cela vaut la peine de vérifier si vous êtes un fan de films d’action à petit budget. Et vous devriez probablement le voir si vous êtes l’un de ces completistes de Bruce Willis. Tu sais qui tu es. Moi? Je pense que je vais chercher quelques autres de ces films de Bruce Willis en direct à petit budget. Je ne pense pas que je vais faire un marathon de si tôt, mais je sais que je veux en voir plus. Mais lesquels? Et combien de nouveaux allons-nous en avoir? Combien d’autres de ces films Bruce Willis a-t-il en lui?

Je suppose que nous le saurons assez tôt.

Voir Hard Kill. Le voir, le voir, le voir.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: Au moins 20.

Les explosions: Quelques.

Nudité?: Aucun.

Doobage: New York, plusieurs hommes armés, un choc d’obus, des cicatrices visibles dans le dos, un flashback, un nettoyage des armes à feu, une montre avec une boucle / bande élastique, de la neige, une limousine SUV étirée, un arrière-plan sur l’intrigue et autres, un bar, un méga coups de pied de cul, parler de protection VIP, une usine abandonnée au milieu de nulle part, couché, un espace sûr, briser le cou, trancher la gorge, plus d’informations sur l’intrigue, collection d’armes, chalumeau hooey, traînée de cadavres, une grande fusillade , réparation de plaies, tentative de réconciliation, coup de pied dans le cul, une mauvaise balle dans la tête, tunnels, configuration de caméra cachée, talkie-walkie cassant, discussion sur les plans, prise de vue de la caméra, crosse de fusil à la tête, police de cadavres, grenade hooey, autre fusillade , plusieurs instances de regroupement, de meurtres de tireurs d’élite, d’arme fracassée au visage, de code secret hooey, une bagarre complète au corps à corps, des canards flottant dans l’eau et un thème génial de générique de fin.

Kim Richards?: Aucun.

Gratuit: Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Brice Willis l’air ennuyé de son putain d’esprit, un homme qui parle de liaison, « beaucoup de zéros », Natalie Eva Marie, un gros gars ivre, des coups de feu, un groupe de mercenaires criant « Oooah! » dans un bar, Bruce Willis avec un .45 magnum, le manifeste personnel du méchant, faisant pression sur une plaie, Rubik’s cube, un déguisement, vision nocturne, le méchant expliquant que son nom est tiré des Contes de Canterbury, un trousse de premiers soins, Jesse Metcalfe va faire un coup avec un couteau, un hooey à sécurité intégrée, au moins 22 producteurs exécutifs et un thème génial de générique de fin.

Meilleures lignes: « Est-ce que c’est ça? Projet 725? »« Derek Miller »,« Parlé comme un vrai soldat »,« Hé, Fox. Oui monsieur? Promenez Derek à travers la proposition, »« Si nous faisons cela, nous le faisons à ma façon, »« Vous êtes un connard. Cela devrait être intéressant, « » Est-ce une sorte de vengeance? « , » Devons-nous amener le stooge de l’entreprise? « , » Alors, tout cela était une mise en place? « , » De toutes les personnes, je m’attendais à ce que vous comprenez, »« Ne vous inquiétez pas pour moi, soldat. Prends juste ma petite fille. OK? « » Il est temps de se débarrasser de la rouille, mon pote. « » Mon père n’est pas là, n’est-ce pas? « » Ravi de vous revoir, Miller. Comment va le dos? »« Qu’est-ce que le projet 725? »« L’avidité est la racine de toute douleur, de toute souffrance, de tout mal »,« Allez, fils de pute »,« C’est le cadavre de mon frère là-bas! ». «Si nous sortons d’ici, je veux que vous me disiez pourquoi vous avez toujours cette bague», «Le projet 725 est mort», «Ne sous-estimez pas ma fille. Elle est pleine de surprises. « » Expliquez-moi comment vous l’avez perdue « , » Je veux utiliser le projet 725 pour sauver le monde. Il veut l’utiliser pour le brûler. »« À tout moment maintenant. Essayant de ne pas être électrocuté, patron, « » Oh, Jésus-Christ, tu es touché! « » Tu devrais savoir maintenant que je ne t’écoute pas. « » Tout est de ma faute. Mais je vais le réparer, »« Dis-moi! Dis-moi que tu es enculé! Maintenant !, »« En appuyant sur un bouton, tout change »,« Vous avez d’autres mots fantaisistes à dire? »Et« Ça va? Est-ce que j’ai l’air bien? »

Évaluation: 7.0 / 10.0

**

**

**

**

**

**

Toutes les images de Hard Kill avec l’aimable autorisation de Vertical Entertainment