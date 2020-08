Le numéro 567 de la colonne B-Movie gratuit: Automatisation

Bonjour à tous, et bienvenue une fois de plus dans la chronique de critiques de films d’Internet qui n’a jamais prononcé les phrases «c’est juste des affaires» et «nous devons prendre ces mesures pour rester compétitifs sur le marché», car ils sont tout simplement horribles, The Gratuitous B-Movie Column, et je suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent soixante-sept, je jette un coup d’œil à la comédie d’horreur de science-fiction Automation, qui est maintenant disponible sur une nouvelle fonctionnalité chargée Blu-ray d’Epic Pictures.

Automatisation

Automation, réalisé et co-écrit par Garo Setian, met en vedette Elissa Dowling dans le rôle de Jenny, une chanteuse et musicienne en herbe qui travaille du jour au lendemain dans un entrepôt en tant que programmeur indépendant ou autre. Jenny travaille pour l’entreprise d’entrepôt mais n’est pas techniquement une employée de l’entreprise. Jenny travaille essentiellement seule à l’exception d’Auto, une sorte de robot humanoïde (joué physiquement par Jeff J. Knight et exprimé par Jim Tasker) qui nettoie l’endroit et effectue d’autres tâches assorties. Jenny et Auto interagissent souvent et pourraient être considérés comme des amis, même si Auto est une machine. C’est la relation la plus enrichissante que Jenny ait eue dans sa vie, alors que pour Auto, il est heureux d’être «ami» avec Jenny, car plaire aux humains est une grande partie de sa programmation.

Les employés «réguliers» de l’entrepôt, à l’exception de quelques-uns (Linda, dans le rôle de Sarah French, semble s’entendre avec Auto), ne s’entendent pas avec Auto. Ils ne sont pas nécessairement ouvertement hostiles au robot, mais ils se méfient de la présence d’Auto car ils savent qu’ils pourraient être remplacés par la machine à tout moment. Un jour, les dirigeants de l’entrepôt, Bill (Jeff Rector) et Susan (Sadie Katz), réduisent finalement le boom sur cette hypothèse des employés et annoncent que les licenciements massifs sont imminents et qu’une grande majorité de la main-d’œuvre humaine sera remplacée par des robots . Comme on peut s’y attendre, les employés humains ne sont pas satisfaits de la nouvelle (en particulier Devin, interprété par Graham Skipper. Devin est putain de livide), et ils sont doublement mécontents de l’idée de devoir former leurs robots de remplacement. Les employés qui seront bientôt au chômage recevront une sorte d’indemnité de départ tant qu’ils termineront leurs tâches de formation de robots et partiront sans se plaindre. La plupart acceptent ce qui se passe et optent pour une indemnité de départ et prévoient de former leurs remplaçants. Devin, cependant, est celui qui décide contre l’option de séparation et décide d’attaquer Auto.

Maintenant, la chose étrange est que Auto est sur le point d’être viré, car son robot particulier est considéré comme obsolète. Auto est sur le point d’être remplacé par une nouvelle version plus avancée de lui-même. Le créateur d’Auto, Alan (Parry Shen), est en ville pour aider à la transition d’une main-d’œuvre majoritaire à une main-d’œuvre humaine minoritaire, et pour arrêter Auto après avoir téléchargé son système d’exploitation. Lorsque Auto découvre ce qui se passe, Auto n’est pas content de la nouvelle.

Eh bien, attendez une seconde. Comment un robot, une machine, peut-il ne pas être content d’être arrêté? Pourquoi une machine s’inquiéterait-elle si elle s’arrêtait ou non? Auto est essentiellement une intelligence artificielle avancée qui, à l’aide de quelque chose appelé puce RTC, peut apprendre tout en travaillant parmi les humains. La puce permet essentiellement à Auto de développer une identité, une personnalité et un sens du but. Auto ne veut pas être arrêté car l’arrêt signifie qu’il n’aurait plus de raison d’être. Le but initial d’Auto était très différent de travailler dans un entrepôt. Auto a été à l’origine conçu pour être une machine de guerre. Alan a effacé la plupart de la programmation de la machine de guerre d’Auto, mais il reste du code résiduel, et ce code commence à apparaître lorsque Auto découvre qu’il est remplacé. Les choses ne vont pas bien pour les personnes qui interagissent avec Auto une fois que ce code résiduel prend le relais.

Tout cela semble assez inquiétant, n’est-ce pas? L’automatisation, basée sur tout cela, ne ressemble pas du tout à un film amusant. La réalité est, cependant, que l’automatisation est très amusante. Toute cette description inquiétante de l’intrigue est saupoudrée d’un sens de l’humour sournois qui ressemble à votre film de comédie ou à votre émission de télévision typique sur le lieu de travail et informe tout. Même quand les choses deviennent désagréables et effrayantes, il y a toujours une folie dans l’air. Le film contient également une douceur à laquelle vous ne vous attendez vraiment pas, car Automation est un film sur un robot tueur. Combien de films de robots tueurs avez-vous vus qui pourraient être décrits comme réconfortants?

Ouais. Exactement.

La relation principale dans le film est entre Jenny et Auto et elle est choquante. Jenny regarde Auto comme un ami et le traite comme un égal la plupart du temps. La perception de Jenny de l’automobile change lorsque l’automobile se met à tuer et commence à menacer les gens pour rester en vie, mais avant tout, vous jurez qu’ils étaient de très bons amis qui apprécient la compagnie de chacun. Auto considère Jenny comme une amie aussi et ne peut pas la blesser, mais il n’a aucun scrupule à s’en prendre aux gens autour de Jenny. Vous avez une réelle idée de la confusion interne de Jenny à propos de l’automobile. Elle ne veut pas le voir blesser qui que ce soit, elle ne veut pas le voir blessé, mais elle sait aussi qu’il va devoir être fermé si ses collègues humains veulent survivre. Les scènes de Jenny avec Auto avant que la merde ne frappe le fan sont adorables. Elle lui raconte ses espoirs et ses rêves, et Auto écoute et apprend consciencieusement de nouveaux mots et expressions, comme «le bas». Vous sourirez à ces scènes, même si vous pensez qu’elles sont un peu ringardes.

Il est également intéressant de voir comment le film rend son principal antagoniste humain, Susan de Sadie Katz, sympathique à la fin du film. Le film aurait facilement pu faire de Susan une piqûre froide, car elle n’a aucun scrupule à expulser les gens de leur travail (ce n’est que des affaires) et elle ne semble pas avoir beaucoup de sympathie pour les personnes qui se laissent aller. Susan offre à Jenny un poste à temps plein dans l’entreprise malgré les licenciements, mais Susan ne donne jamais l’impression que l’entreprise veut vraiment que Jenny reste. En fait, Susan dit à Jenny qu’elle voulait carrément éliminer son poste et embaucher des jeunes dès la sortie de l’université pour la remplacer. Quel connard. Au fil du film, cependant, Susan devient de moins en moins une antagoniste et devient peut-être quelqu’un qui est peut-être incompris (ou peut-être pas simplement méchant). Et Alan de Parry Shen, qui semble être un bon gars lorsque nous le rencontrons, n’est pas tout à fait le type gentil que vous pensiez à l’origine. C’est une chose fascinante à voir.

Les aspects horrifiques du film sont bien faits et vraiment effrayants. Lorsque Auto décide de passer en mode d’auto-préservation, c’est terrifiant, car vous ne savez jamais vraiment ce qu’il va faire. S’il vous frappe avec sa main, il va vous tuer. Il a des lasers aux poignets (et nous savons tous ce qui peut arriver au corps humain quand il est frappé avec un laser dans un film). L’automobile a également une force énorme. La seule chose que Auto ne peut pas faire est de courir, mais son manque de vitesse ne signifie pas qu’il ne peut pas vous attraper s’il le souhaite. Auto viendra à vous à un rythme régulier et il vous attrapera. La scène la plus effrayante du film est celle où Auto, tout en poursuivant Jenny et Susan, s’accroupit en marchant. Ce accroupissement vous donnera des cauchemars si vous vous surprenez à y penser (et vous y réfléchirez après l’avoir vu). Il y a aussi de fabuleux moments gore répartis tout au long du film.

Le décor de science-fiction du film est fascinant car il y a un vrai mélange de choses nouvelles / futuristes et de choses «anciennes» qui sont actuelles maintenant. Au loin, vous pouvez voir des structures hautes et brillantes, des machines volantes et autres, mais dans le monde de l’entrepôt et de ses employés, tout ressemble à une version légèrement plus mise à jour de ce que nous avons maintenant. Les gens utilisent encore des smartphones, les gens conduisent toujours des voitures équipées de moteurs à essence et les gens regardent toujours la télévision. Nous voyons de temps en temps de petits robots apparaître dans le cadre, nettoyer les rues et passer, mais rien de tout cela ne submerge ce que vous voyez. C’est probablement ainsi que se déroulera le «vrai» futur, un mélange d’anciens et de nouveautés. Vous n’allez pas vous réveiller un matin et ne voir rien d’autre qu’une toute nouvelle technologie brillante.

L’automatisation a également un formidable sens du rythme. Il ne perd pas une seconde de ses 92 minutes d’exécution et il y a un équilibre formidable de toutes ses parties. C’est toujours intéressant, toujours divertissant et vous garde collé à l’écran. Le réalisateur Setian, à ses débuts dans un long métrage en tant que réalisateur, sait exactement ce qu’il fait et crée un classique de bonne foi.

Les performances sont toutes formidables. Elissa Dowling fait un travail remarquable en tant que Jenny. Elle donne à Jenny une lassitude du monde qui est contagieuse et une bonne raison de la soutenir. Elle a une belle voix mais elle ne semble pas pouvoir faire une pause. Elle ne cesse de ronger son rêve, mais elle a aussi désespérément besoin d’un travail qui paie les factures. Sachant tout cela, vous pouvez la soutenir. Et, comme je l’ai dit plus tôt, sa relation avec Auto est tellement douce. Regardez comment elle gère les derniers instants du film. Sensationnel. Une performance incroyable.

Sadie Katz fait un excellent travail en tant que Susan, la méchante du film que vous finissez par aimer. Encore une fois, Susan est tellement idiote au début du film que vous ne pouvez pas la supporter. Mais au fur et à mesure que le film avance, vous commencez à l’aimer. Ce genre de chose est difficile à faire. Parry Shen fait un travail fabuleux en tant qu’Alan, le créateur d’Auto. Alan commence dans un sens, puis devient complètement quelqu’un d’autre. Sa première scène avec Jenny est magnifique car ils s’entendent vraiment bien, mais leur relation ne va pas se terminer comme vous le pensez. Et Alan, mec, je parie qu’il souhaite faire un travail plus approfondi en éliminant la programmation de la machine de guerre d’Auto.

Graham Skipper est génial en tant que putain de Devin. Vous savez qu’il mourra probablement d’ici la fin du film, simplement parce qu’il est le plus bouleversé d’être remplacé par une machine, mais il est difficile de ne pas comprendre son sort. Aimeriez-vous que vous perdiez votre emploi à cause d’une machine à Noël? Vous n’avez pas raison, vous seriez en colère. Je pense que vous serez heureux qu’il soit en mesure d’obtenir les tirs dans lesquels il se trouve avant d’être complètement détruit. Bien sûr, si Auto l’avait giflé pendant toute la scène du «déversement d’eau», je ne pense pas que quiconque aurait blâmé Auto.

Sarah French et Josh Fallon forment un couple de travail formidable comme Linda et Rick. Linda aime Rick et a des relations sexuelles avec lui au travail, et Rick n’arrête pas de dire à Linda qu’il va quitter sa femme. Vous pourriez probablement faire un film sur leur relation. Linda a aussi plusieurs belles scènes avec Auto, certaines drôles, certaines tragiques. Cela devrait être son propre court métrage.

Et Jeff J. Knight fait un travail formidable en tant que robot Auto. Vous savez qu’Auto est un homme en costume, mais il parvient à vous faire croire que, peut-être, Auto n’est pas un homme en costume mais un vrai robot. Et le travail vocal de Jim Tasker est hilarant, terrifiant et déchirant. Vous serez touché par leur performance.

Et, en fin de compte, je ne pense pas qu’il soit faux de dire que vous serez touché par l’automatisation. C’est un mélange formidable de science-fiction, d’horreur et de comédie, et il vous touchera émotionnellement d’une manière que vous ne vous attendez pas à ce qu’il le soit. C’est vraiment un film merveilleux, et c’est définitivement quelque chose que vous devriez rechercher et expérimenter par vous-même. J’ai adoré l’automatisation.

Voir Automatisation. Regarde, vois, putain de voir!

Et s’il vous plaît, recherchez et achetez le nouveau Blu-ray d’Automatisation d’Epic Pictures. Il regorge de fonctionnalités spéciales, y compris de multiples interviews avec les acteurs et l’équipe, une merveilleuse réalisation de documentaire, des scènes supprimées et alternatives, deux pistes de commentaires, et plus encore. C’est un excellent forfait vidéo pour la maison qui en vaut la peine. Allez ici pour l’avoir. Vous ne serez pas déçu.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: Au moins 8.

Les explosions: Quelques.

Nudité?: Aucun.

Doobage: Une présentation vidéo sur les robots automatisés, le balayage du sol, plus de visionnage de vidéos, la recharge, un clip vidéo hooey, un café, un tatouage de la nuque, un massage via un robot, des petits robots qui se précipitent, une lettre de rejet, un rêve de boîte de nuit, parler de une nouvelle batterie, un déversement d’eau délibéré, une gaffe, une pause fumée, une protection contre les oiseaux, un e-mail hooey, de graves problèmes de voiture, des relations sexuelles au bureau, des licenciements massifs avec une tentative de conneries de positivité «regardez cette nouvelle chance», une pelle au visage, un lieu de restauration rapide appelé Beastie Burger, écoute clandestine, flashbacks de rêve de robot, fête de Noël de la société hooey, transfert de données hooey, une dispute, plus d’attaques à la pelle, une bouche ensanglantée, enlèvement de bras sanglant, un cadavre caché, un bris de cou, un fracas de porte, un robot poursuite, un moment étrangement tendre, un méga étreinte d’ours, un téléphone de démarrage, brisant l’électronique, hache hooey, attaque laser, une fête de Noël un peu bruyante, un flashback de guerre future, la désactivation hooey, décapitation laser, électrocution, lancer d’animaux en peluche, accroupi Il a poursuivi le robot, le déversement d’eau, une tentative d’électrocution, un fracas de tête et une fin bouleversante.

Kim Richards?: Aucun.

Gratuit: Noël dans le futur, «And Parry Shen», «Secret Santa, biceps kissing», «on the DL», «Parry Shen», «regarde ça comme une réinvention», Bill se déguise en Père Noël, multiples attaques à la pelle, amitié, vision thermique , un robot de poursuite accroupi et une fin terriblement émouvante.

Meilleures lignes: « Auto, tu dois arrêter de me faufiler comme ça, » « Rends-moi service et ne le dis pas à Susan, d’accord? » « Auto, si tu étais humain, tu serais totalement un petit ami, »« Les amis gardent des secrets. Alors nous sommes amis? »« Auto vous a fait du café? »« Jenny, ta voix est si agréable. Je veux voir comment ça marche, »« Va te faire foutre, Linda. Dans vos rêves, « » A bientôt, Auto « , » C’est pourquoi je travaille le quart de nuit « , » Je pense que j’ai un scientifique fétiche, « » Alan, avez-vous ma nouvelle batterie? « » Il vous a donné un massage? »« Tout est question d’efficacité »,« Donc tout le monde est remplaçable dans le nouvel ordre mondial? »« Auto, ça va? J’ai eu un accident. « » Pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu allais désactiver Auto? « , » Pour apporter la nouvelle technologie, il faut se débarrasser de l’ancienne « , » Détendez-vous. Tout cela sera fini dans moins d’une heure, »« Je suis spécial? »« Un morceau de four grille-pain de merde! »« Il faut protéger Jenny! »« Il a réactivé son laser! »« Je suis désolé, papa . J’ai vraiment foiré ça cette fois. »« J’ai juste vraiment besoin d’un câlin en ce moment »,« Je craque pour toi, Linda »,« Je n’avais pas l’intention d’assassiner qui que ce soit. C’était un dysfonctionnement. « » Tu es tellement mort quand je te trouve « , » Il tire un putain de laser! Nous n’en avons pas besoin pour l’expédition et la réception! »« Jenny, c’est toi? »« C’était impressionnant. Bon bras. J’ai grandi avec trois frères »,« Vous testez tous les deux les limites de ma patience »et« Jenny, quelque chose ne va pas. Vous m’entendez? »

Évaluation: 10,0 / 10,0

**

**

**

**

**

**

**

Eh bien, je pense que ce sera à peu près tout pour le moment. N’oubliez pas de vous inscrire avec disqus si vous souhaitez commenter cet article et tout autre article 411. Vous savez que vous le voulez, alors allez-y.

Règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.

Automatisation

Elissa Dowling– Jenny

Sadie Katz– Susan

Parry Shan– Alan

Graham Skipper– Devin

Sarah français– Linda

Jeff Rector– Facture

Anahit Setian– Marci

Marv Blauvelt– Mel

Josh Fallon– Rick

Jeff J. Knight– Auto

Jim Tasker– Auto (voix)

Dirigé par Garo Setian

Scénario de Rolfe Kanefsky, Mathew L. Schafer et Garo Setian, d’après une histoire de Rolfe Kanefsky et Garo Setian.

Distribué par Images épiques et effroi

Non classé

Durée– 92 minutes

Achetez-le ici