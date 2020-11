Les sorcières, la nouvelle adaptation du roman classique pour enfants de Roald DahlIl n’aurait pas pu trouver un pire accueil. Ce remake réalisé par Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump) allait sortir en salles lorsque la fermeture des théâtres américains a forcé Warner Bros. pour le lancer dans HBO Max 30 octobre dernier.

Et maintenant, après les mauvaises critiques reçues (50% d’approbation sur Rotten Tomatoes), la nouvelle version mettant en vedette Anne Hathaway a reçu la dentelle d’un endroit inattendu: la communauté handicapée.

Ils critiquent le film de Robert Zemeckis pour avoir représenté des sorcières à trois doigts de la même manière que l’ectrodactylie – une maladie héréditaire dont souffrent de nombreuses personnes. (Image: Daniel Smith © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés)

Le point est, dans le film, les méchantes sorcières dont le clan Hathaway mène Ils ont la particularité de ne compter qu’avec trois doigts -Quelque chose qui n’était pas présent dans le roman et dont le design est très similaire au ectrodactylie ou syndrome de Karsch-Neugebauer, une maladie héréditaire qui provoque des malformations numériques.

Et cette ressemblance n’est pas passée inaperçue par beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie. Cela a été le cas du nageur paralympique Amy Marren, qui a publié ce qui suit sur Twitter:

«Warner Bros., avez-vous beaucoup réfléchi à la manière dont cette représentation de différents membres affecterait la communauté qui compte différents membres?», Écrit l’actrice, ajoutant une image du dessin des sorcières basée sur les illustrations originales du livre de Roald Dahl, et un texte qui explique pourquoi associer la différence des membres au mal et à la monstruosité des sorcières peut stigmatiser.

“Il n’est pas rare que des chirurgiens essaient de construire des mains comme celle-ci chez des enfants et des adultes qui ont certains membres différents, et il est ennuyeux de voir quelque chose qui rend une personne différente être dépeint comme terrifiant.”

«Oui, je suis pleinement conscient qu’il s’agit d’un film et que ce sont des sorcières. Mais ma peur est que les enfants voient le film sans se rendre compte à quel point il exagère l’idée originale de Roald Dahl, et comment il inculque que la différence des membres est quelque chose à craindre ».

Il convient de noter que dans la première et acclamée adaptation du roman, sorti en 1990 et réalisé par Nicolas Roeg et mettant en vedette Anjelica Huston, les sorcières avaient cinq doigts – exactement comme ceux des illustrations du livre.

“La décision de rendre la sorcière plus terrifiante en ayant une différence dans les doigts – quelque chose qui ne faisait pas partie de l’intrigue originale – a des conséquences dans la vraie vie”, dit-il. Lauren Appelbaum de Respectabilité, une organisation à but non lucratif qui lutte contre la stigmatisation des personnes handicapées (dans des déclarations reproduites par The Hollywood Reporter).

«Malheureusement, cette représentation dans Les sorcières enseigne aux enfants que les différences de membres sont soit horribles, soit quelque chose à craindre. Quel genre de message envoyez-vous aux enfants qui ont ces différences?

De nombreux autres utilisateurs de Twitter ont rejoint la manifestation, au point qu’un représentant de Warner Bros. excuses officielles de cette façon:

“Tant les créateurs du film que Warner Bros. Pictures sont profondément attristés d’apprendre que notre représentation des personnages fictifs de The Witches a pu bouleverser les personnes handicapées, et nous regrettons toute offense causée” (selon le communiqué recueilli par THR).

«En adaptant l’histoire originale, nous avons travaillé avec des designers et des artistes pour proposer une nouvelle interprétation des griffes félines décrites dans le livre», poursuit le communiqué. «Les téléspectateurs n’ont jamais eu l’intention de croire que ces créatures fantastiques et inhumaines les représentaient. Ce film parle du pouvoir de la gentillesse et de l’amitié. Nous espérons que les familles et les enfants pourront en profiter et adopter son thème plein d’amour et d’autonomisation.

Malgré sa sortie américaine sur HBO Max, Les sorcières il peut être vu dans les salles de cinéma d’autres territoires, y compris en Espagne, où le passé a été présenté en première 30 octobre.

