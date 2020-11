Le mois dernier, DC a annoncé que Yara Flor ferait son apparition en tant que nouvelle Wonder Woman lors de l’événement Future State l’année prochaine. La date limite est maintenant rapportée, The CW a commencé le développement d’une série télévisée d’action en direct de «Wonder Girl» avec Yara comme protagoniste, étant la première série de l’Arrowverse dirigée par un personnage latin.

Pour écrire la série, The CW a choisi Dailyn Rodriguez. Auparavant, Rodrguez a été producteur exécutif et showrunner de «Queen of the South», en plus d’être écrivain et producteur de «The Night Shift», «The Glades» et «Ugly Betty». Pour cette nouvelle série des Arrowverse Rodriguez, il collaborera avec Greg Berlanti, producteur exécutif via sa société Berlanti Productions aux côtés de Sarah Schechter et David Madden.

Ce personnage de DC a été créé par Jolle Jones en tant que rêveur latina né d’un guerrier amazonien et d’un dieu du fleuve brésilien. Quand Yara découvre qu’elle est Wonder Girl, elle acquiert un nouveau pouvoir avec lequel elle doit lutter contre les forces du mal qui cherchent à détruire le monde. Dans l’état futur qui commence en janvier et dans lequel de nombreux personnages de la liste A passeront leurs capes à de jeunes héros, Yara succédera à la princesse Diana en tant que Wonder Woman.