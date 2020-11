Peu de studios peuvent se vanter de la tradition de Disney, dont les classiques animés ont attiré d’innombrables générations de fans depuis 1937 avec la première de Blanche-Neige et les Sept Nains. Cette communion a semé une affection inconditionnelle de la part du public, mais récemment, elle a été un obstacle à l’acceptation des remakes en direct qui ont eu du mal à trouver une formule qui leur permette d’imiter les connexions originales. La recherche est passée de la contextualisation à des traces presque absolues, tandis que le public se demande pourquoi nous devrions profaner quelque chose de parfait. Après de nombreux efforts, la réinvention de Lady and the Tramp conçue pour Disney Plus pourrait apporter la réponse tant attendue.

Le classique original sorti en 1955, contrairement aux films qui l’ont précédé, avait une origine modeste. Il n’est pas issu des contes de fées immortels, des grands classiques littéraires ou de l’expérimentation technique qui ont tant fasciné Walt Disney. Au lieu de cela, il est né du conte Happy Dan, le chien cynique, publié dans le magazine Cosmopolitan et dans lequel l’auteur Ward greene il a vanté son amour pour les chiens. Une passion partagée par le dirigeant du studio lui-même, qui l’a motivé à un transfert fougueux. Le résultat semble simple, mais il a conquis l’amour, la fidélité et l’appartenance à travers ses messages jusqu’à devenir l’un des titres les plus appréciés de la maison de la souris.

«C’est pourquoi j’ai pensé que ce serait une bonne idée de passer à l’action réelle», a expliqué le directeur de la récente réinvention, Charlie Bean, à Cinéma PREMIERE.

«Le film original est avec des personnages animaux qui se comportent comme tels, mais qui sont très complexes émotionnellement. C’est tout. N’a pas de grande fantaisie […], mais c’était une opportunité intéressante de passer à l’action».

Le pouvoir de la magie des chiens

Il est facile de se souvenir de l’original Lady and the Clochard pour sa romance émotionnelle entre deux chiens de réalités différentes, unis par les circonstances. Plus subtil est son message d’appartenance, avec des personnages dont les différences ne les empêchent pas de partager préoccupations et besoins. Le plus important est, sans aucun doute, la famille, qui était évidente à Reina, mais pas tellement à Golfo, habituée aux libertés de la solitude.

Bean a estimé que le remake était une bonne occasion de corriger cette situation. Le réalisateur profite du saut dans l’action réelle pour nous parler un peu du passé du protagoniste canin. «J’avais mes propres idées sur ce qui pouvait arriver au sans-abri et je voulais l’explorer parce que ce sont deux personnages qui se sentent différents, jusqu’à ce qu’ils se rendent compte qu’ils ne le sont pas. Cela semblait être un aspect très important à explorer maintenant ».

Cette situation ne se limite pas aux protagonistes animaux, mais s’étend aux humains avec un couple interracial qui défie les canons historiques. En effet, l’intrigue se déroule à la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle, alors que l’état de Louisiane a légalisé ces unions jusqu’en 1967. À cet égard, le cinéaste explique qu’elles n’étaient pas limitées par ces interdictions: «D’un point de vue créatif, nous avons choisi les acteurs que nous aimons pour les rôles, dans cette ère moderne, nous ne limitons pas le casting pour des raisons raciales. “

Non moins remarquable est que la réinvention profite de ses bases pour explorer la pertinence de l’adoption animale avec l’histoire d’un chien de rue dont la noblesse et l’héroïsme l’amènent à être accueilli. Plus important encore, ces efforts ne sont pas restés dans l’intrigue, mais ont été mis en pratique avec l’élection de Monte, un métis sauvé et formé spécifiquement pour ce projet. Une fois le tournage terminé, l’entraîneur-chef Mark Forbes il a formé un lien si étroit avec le chien qu’il a fini par l’adopter. “C’était quelque chose d’incroyable, voir comment ils se sont réunis sur le plateau, le lien, voir cette histoire d’amour se produire”, se souvient le réalisateur. Une vraie fin heureuse pour ce clochard.

Les défis de Lady and the Tramp

Les récentes réinventions de Disney ont été présentées comme de l’action en direct, jusqu’à ce que la nature de The Lion King (2019) défie l’étiquette avec l’utilisation exclusive d’animation photoréaliste. Au-delà de la polémique engendrée par cette décision, ses antécédents remontent à The Jungle Book (2016), qui, loin d’une action réelle enrichie d’une série d’effets visuels, est entré dans la classification des hybrides en raison de sa fusion évidente d’éléments . Bien que moins drastique, le remake de Lady and the Tramp suit cette tendance en combinant des chiens réels et numériques.

«C’était intimidant et excitant», confesse Bean. «Ces types de films sont vraiment deux en même temps: vous filmez toute l’action en direct – un seul ensemble était CG, tous les autres étaient réels – mais il était aussi animé parce que les personnages principaux le sont. Il y avait entre 1100 et 1400 scènes dans tout le film et c’est difficile à comprendre […]. Vous faites des allers-retours entre l’animal réel et l’animé, et cela rend les choses difficiles ».

Le défi était particulièrement palpable dans la séquence mythique des spaghettis. Leur tournage a duré trois jours au total, fruit des difficultés à faire agir deux animaux d’une certaine manière en même temps sans que les entraîneurs n’apparaissent à l’écran. Le défi augmente si les scènes dont les gestes nécessitent des animaux animés sont considérées. Enfin, il y a aussi l’énorme complication d’imiter ce qui est considéré comme l’une des scènes les plus emblématiques, non seulement en studio, mais dans toute l’histoire du cinéma.

«J’ai beaucoup réfléchi à la façon de le faire techniquement et émotionnellement. Je voulais préserver ce moment, lui rendre justice et l’honorer. Je ne voulais pas le voler au public et moi-même, car une partie du public voulait le voir, je voulais voir ces chiens tomber amoureux et partager ce moment.

Pour l’instant, cette nouvelle version de Lady and the Tramp a déjà garanti son passage à l’histoire en tant que premier remake d’un classique animé sorti directement dans le roman de Disney Plus, ce que le réalisateur décrit comme «excitant [por] emmène ce film dans une nouvelle ère du studio. ” Quant à son héritage, seul le temps nous dira s’il peut égaler celui obtenu par le célèbre film original.

