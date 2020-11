L’orchestre se prépare pour le spectacle. Devant les musiciens, un grand groupe d’hommes se prépare pour le grand moment de la nuit. Alors que certains ajustent un élégant tailcoat, d’autres accueillent les bijoux raffinés qui ornent les robes qu’ils portent avec fierté. La danse du 41 est sur le point de commencer. Mais ce soir, il y a un autre invité; un homme qui, comme le reste de ses amis, a beaucoup à perdre en étant ici. Le danger est dans l’air. Cependant, pendant un bref instant, rien de tout cela n’a d’importance …

Après le déchirant Las elegidas, vainqueur de l’Ariel 2016 du meilleur film, le cinéaste mexicain David Pablos plonge au cœur de l’un des épisodes les plus controversés et stigmatisés de l’histoire du Mexique. En 1901, la police de Mexico a fait irruption dans une fête clandestine où certains hommes portaient des vêtements féminins élégants; parmi eux Ignacio de la Torre et Mier, gendre de Porfirio Díaz. Sa présence augure d’un grand scandale. Mais l’histoire a décidé d’effacer son nom du registre et de ne laisser que 41 hommes exposés à une condamnation et un ridicule qui transcendent le passage du temps.

David Pablos place alors l’histoire de son troisième long métrage dans le fauteuil du réalisateur. Fidèle à sa filmographie, le diplômé du Centre de Formation Cinématographique dresse un portrait intense mais très respectueux de ce qui s’est passé à huis clos au début du XXe siècle dans notre pays. Si El baile de los 41 n’est pas un film qui plonge dans l’histoire de chacun de ces hommes, la façon de les voir uniquement dans leur seul espace (clandestin) de liberté parvient à montrer parfaitement l’homophobie qui a imprégné notre pays. depuis.

Les laissant au fond du film, La Danse des 41 tourne son regard vers un amour qui bat et saigne en parallèle sous nos yeux. D’une part, cet amour se perpétue fortement dans les rencontres clandestines entre Ignacio de la Torre et Evaristo Rivas –Alfonso Herrera (L’Exorciste) et Emiliano Zurita (Comment survivre célibataire), respectivement–. Mais de l’autre, il pourrit rapidement dans les rencontres brèves mais extrêmement inconfortables – et même violentes – entre Ignacio et sa femme, Amada Díaz (Mabel Cadena).

Parler de ce trio à l’écran, c’est se référer à l’une des plus grandes forces de ce film. En plus d’un grand design de production – par Daniela Schneider (Monkeys) – et la photographie remarquable de Carolina Costa– David Pablos directeur de la photographie – il ne fait aucun doute que le film El baile de los 41 brille pour son casting principal. Emiliano Zurita exploite avec succès sa veine dramatique; Alfonso Herrera livre l’un des meilleurs rôles de sa carrière et le talent débordant de Mabel Cadena finit par voler l’écran. Après avoir vu ses débuts cette année au cinéma avec La déesse de l’asphalte, nul doute que ce qui s’en vient pour elle sera une trajectoire imparable.

Basé sur chacun d’eux, le scénario écrit par Mónika Revilla (Quelqu’un doit mourir; Juana Inés) sait très bien contenir l’intensité qui existe dans cette histoire, et lui permet d’exploser dans une séquence assez spectaculaire. Lorsque les spectateurs font enfin partie de la danse tant attendue, les émotions du cadre débordent. L’adrénaline présente tout au long de l’intrigue va de la transformation en bonheur à une menace inattendue. Et quand le danger éclate ce soir, le grand méchant de l’histoire se révèle aux personnes présentes.

Il y a peu de fois où le cinéma mexicain a le luxe d’explorer les moments qui ont construit notre biographie en tant que pays. La réalité que vit actuellement le Mexique est si intense – et douloureuse, dans la plupart des cas – qu’une grande partie de notre cinéma contemporain a été obligée de dépeindre les histoires qui nous entourent à l’écran. Le résultat, vu de loin, nous a laissé un cinéma vibrant, très passionnant qui a surpris le monde entier.

Mais le film La Danse des 41 revient en arrière et présente un contexte qui finit par être étonnamment actuel. Ces 42 hommes servent à encadrer une histoire qui construit trop de parallèles entre le Mexique du Porfiriato et celui de notre présent. Voici des dialogues, des gestes et des idéologies qui, s’ils n’étaient pas accompagnés de calèches et de grandes robes d’époque, pourraient bien se produire dans le Mexique qui nous entoure. Il convient de souligner que nous regardons le premier film pour aborder cette question et, peut-être, en tant que téléspectateurs, nous pourrions avoir le sentiment de ne pas en avoir suffisamment connu sur ces hommes. Cependant, il est curieux de voir comment, basé sur l’histoire collective de tous, ce film pointe vers le grand antagoniste de son intrigue: la société elle-même. Une pleine de machisme, d’idéologies carrées, violentes et dangereuses pour ceux qui ne suivent pas ses règles.

Le film El baile de los 41 frappe le panneau d’affichage dans un pays qui est plus scandalisé par deux hommes se tenant la main que par la violence brutale qui se produit chaque jour. Que ce film arrive 119 ans après ce qui s’est passé et que, en plus, il le fasse sous une classification C inutile, ne fait que le réaffirmer.

Compte tenu de cela, le film finit par être un triomphe de plus du cinéma LGBT dans notre pays; un cinéma qui s’est nourri d’un nombre croissant d’histoires qui, depuis l’écran, cherchent à dépeindre cette précieuse communauté avec respect et sans stéréotypes. Et s’il y a une raison pour laquelle La Danse des 41 va transcender, ce sera parce qu’elle devient un rappel de quelque chose qu’il ne faut pas oublier et qui ne devrait jamais, en aucun cas, se reproduire.

En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, au Cine PREMIERE nous vous recommandons de revoir les mesures sanitaires nécessaires avec les autorités sanitaires (en particulier la Directive Générale pour l’atténuation et la prévention du COVID-19 dans les espaces publics fermés) avant d’aller au cinéma à regarder un film.

Titre original: La danse du 41

An: 2020

Réalisateur:

Acteurs: Alfonso Herrera

Date de sortie:19 novembre 2020 (États-Unis)

Cinéma mexicain



