La version de Zack Snyder de Justice League sera présentée en première sur la plate-forme HBO Max en 2021 et le jour exact a maintenant été divulgué.

Nous pouvions déjà voir la nouvelle bande-annonce de Justice League de Zack Snyder qui sera présenté en première HBO Max et qu’il sera assez différent de la version que nous avons pu voir dans les salles en 2017. Depuis le début, il a été dit qu’il sortira en 2021, mais nous ne savions pas le jour exact jusqu’à présent où les informations ont été divulguées.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la date de sortie sera la 5 septembre 2021Bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit du film complet ou du premier épisode d’une heure de la série en quatre parties prévue. Car HBO diffusent généralement leurs émissions semaine après semaine, pas comme Netflix qui se bloque généralement en ligne en même temps.

Si cette fuite est correcte, il faudra attendre plus d’un an pour voir la Justice League de Zack Snyder.

Les grandes différences avec la version théâtrale de 2017.

Ce qui était le plus surprenant dans la première bande-annonce, c’est qu’ils ont utilisé beaucoup de scènes que nous n’avons pas vues dans la version cinématographique et c’est que Justice League de Zack Snyder sera très différente de ce que Joss Whedon a publié.

L’une des plus grandes différences que nous trouverons est que nous pourrons voir Darkseid, l’un des grands méchants des héros de DC Comics. Bien que Steppenwolf restera la principale menace, le chef d’Apokolips sera dans l’ombre menaçant la Justice League.

Désormais, il y a beaucoup plus de désir de savoir ce que la version de Zack Snyder de Justice League nous offrira, car il s’agit sans aucun doute de l’un des phénomènes les plus spectaculaires de ces dernières années. Un blockbuster dont le réalisateur quitte le tournage à mi-chemin et est remplacé par un autre qui change 70% de l’histoire et qui plus tard, sur l’insistance des fans, décide de donner une nouvelle chance à cette version du réalisateur original et il atteindra une plateforme de streaming 5 ans après sa sortie en salles.

