Les fans sont curieux de connaître la date de sortie de After We Collided Netflix UK, mais une date a-t-elle encore été confirmée? Regardons ça!

Un effort qui a réussi à sécuriser une base de fans significative était After.

Réalisé par Jenny Gage et basé sur le roman du même nom d’Anna Todd, le film a impressionné par les performances centrales de Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin.

Les espoirs se sont rapidement tournés vers une adaptation du deuxième livre – After We Collided – et il est enfin là.

Alors, comment pouvez-vous le voir au Royaume-Uni?

encore de «After We Collided», CalMaple et al.

Regardez après notre collision dans les cinémas!

After We Collided joue actuellement dans certains cinémas du Royaume-Uni.

Selon Capital FM, seules certaines chaînes de cinéma projettent le film et elles notent que celles-ci n’incluent pas Odeon ou Vue.

Cependant, Showcase Cinemas projette actuellement le film à partir du mercredi 2 septembre 2020.

Donc, si vous avez désespérément envie de le voir, il vaut la peine de vous rendre sur leur site Web pour voir les émissions dans votre région.

Bien que, dans les circonstances actuelles, il soit compréhensible que de nombreux fans ne soient pas vraiment impatients de se précipiter dans les cinémas pour le moment.

Dans cet esprit, considérons quand le film arrivera dans les foyers…

Après la collision: la date de sortie de Netflix au Royaume-Uni est confirmée?

Non, la date de sortie de Netflix UK pour After We Collided n’a pas encore été confirmée. Cependant, voici à quel moment le public peut s’attendre à ce qu’il arrive.

The Sun rapporte qu’After We Collided atteindra les États-Unis et d’autres territoires – mais pas le Royaume-Uni – en octobre 2020.

Ils estiment que la suite pourrait arriver sur Netflix au Royaume-Uni d’ici avril 2021, car le premier film a mis six mois pour atteindre le service de streaming à la suite de sa sortie initiale.

Donc, si le deuxième film suit le même schéma que le premier, c’est peut-être à ce moment que l’on peut s’y attendre.

Je veux regarder après que nous nous soyons tellement heurtés s’il vous plaît, mettez-le simplement sur netflix – Simma🌻 (@amNot_aRobot) 3 septembre 2020

Quel est le verdict?

Les fans étant revenus dans les cinémas pour voir la suite très attendue, certains ont déjà fait part de leurs réflexions sur Twitter.

Cela valait-il la peine d’attendre?

Découvrez une sélection de tweets:

ok mais après nous sommes entrés en collision c’est tellement bon – chiara (@anchorvblakey) 2 septembre 2020

Je ne sais pas à quoi penser après notre collision, mais je suppose qu’en général, c’était un très bon film si vous n’aviez pas lu les livres. en tout cas merci à anna et roger pour avoir mis le film en direct, je ne peux pas attendre après notre chute ❤️ #AfterWeCollidedMovie #awc – 🌚🌞🌝 (@hoehaz) 2 septembre 2020

J’adore après que nous soyons tellement entrés en collision je wana pleurer en chimie rn penser à quel point la nuit dernière était bonne – 𝗿𝗮𝗰𝗵 | AWC SPOILERS (@hftlangford) 3 septembre 2020

Pouvons-nous parler de la qualité d’AWC? Je l’ai littéralement adoré du début à la fin. Nous avons eu notre livre Hardin (le héros était impeccable), un meilleur alors jamais Tessa et quoi. A. Script. La chimie de Jo et Hero?! Dylan?! Puis-je avoir le troisième film maintenant pls. #AfterWeCollided #AfterWeCollidedMovie – giuliasvds (@ GiuliaR37205223) 2 septembre 2020

