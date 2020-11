Lancée il y a cinq ans et avec quatre saisons réussies, la série animée Cartoon Network est devenue un favori des nouvelles générations. Et comme c’est souvent le cas avec les productions télévisuelles à succès, il sortira son film et nous vous indiquerons la date de première de ‘We Bare Bears: The Movie’ en Amérique latine pour ne pas le rater.

Pardo, Panda et Polar affronteront un terrible ennemi, l’officier Trout qui fait partie de la Département de contrôle des animaux. L’histoire se concentrera sur les débuts des personnages et la façon dont ils se sont rencontrés, mais le chaos les entoure et les habitants de la ville où ils vivent ne sont pas très heureux avec eux à cause des catastrophes qu’ils provoquent. Pour essayer de résoudre le problème, ils prévoient de les attraper et de les séparer, quel que soit leur plan, de s’échapper.

Au cas où vous ne les connaissez pas, ce sont trois ours de races différentes qui ont fini comme frères, d’un côté il y a marron, le plus âgé des trois qui finit par prendre les décisions, qui ne sont souvent pas les meilleures. Panda il est le contraire de son espèce, il est végétarien et intime, il est enfin Polaire, le plus jeune, est réservé mais sage et le meilleur pour résoudre les problèmes qui se présentent à la portée.

Dans le nouveau film, nous ne rencontrerons pas seulement l’agent Trout, nous aurons également de nouveaux personnages comme VAca dramatique, kangourou musclé, chat grincheux, rat de pizza et ratons laveurs mécaniques cela peut être vu dans la bande-annonce.

À propos de la date de sortie de “ We Bare Bears: The Movie ” en Amérique latine, nous vous disons que ce sera demain vendredi 6 novembre à neuf heures du soir L’heure de Mexico sur Cartoon Network, vous ne pouvez pas la manquer.