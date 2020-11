La famille Carranza est de retour et avec bien d’autres intrigues! La plate-forme du “N” rouge avait déjà annoncé son retour avec une bande-annonce qui nous prévenait: “Les Carranza veulent plus de puissance”. En tenant compte de cet avertissement béni, nous savons maintenant que la deuxième saison de Monarch arrivera sur la plate-forme la prochaine 1 janvier 2021.

Un synopsis officiel, gracieuseté du géant du streaming, prévoit ce qui suit:

«La guerre à mort entre les frères Carranza pour avoir présidé l’empire de la famille Monarca, nécessite une trêve avant l’arrivée de Sofia, la fille de l’oncle assassiné Agustín, qui a soif de vengeance, convaincue qu’un membre de sa propre famille est celui qui a tué à son père. Comme si cela ne suffisait pas, chaque frère devra se défendre du mieux qu’il peut des conséquences de ses mauvaises décisions.

Avec cela, nous aurons de retour les acteurs et actrices Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, Osvaldo Benavides, Rosa María Bianchi, Fernanda Castillo et Alejandro de la Madrid, entre autres. La production exécutive est à nouveau réalisée par Salma Hayek, Billy Rovzar, Fernando Rovzar, José Tamez et Michael McDonald.

Comme prévu, la série mexicaine est produite par Salma Hayek et a fait ses débuts au second semestre 2019 avec dix épisodes qui racontaient les aventures de trois héritiers possibles d’un emporium de tequila, tout en faisant face à la méfiance mutuelle et à l’incertitude sur un possible conspiration.

Avertissement de SPOILERS dès la première saison de Monarch:

Dans la dernière ligne droite de la première saison, nous découvrons que la personne responsable du meurtre de Fausto Carranza – un magnat millionnaire qui, sous la marque Monarca, possède plusieurs entreprises – était son propre frère, Agustín. Œil pour œil, son péché finit par lui coûter la vie, abattu par la veuve de Fausto, Ana Cecilia (Rosa María Bianchi). Pendant ce temps, les frères Carranza font face à leurs propres difficultés: Ana María est accusée du meurtre de Fausto (son père); Andrés continue de faire face à une crise personnelle, Joaquín est traqué par un cartel de la drogue et l’arrivée d’une vindicative Sofía Carranza.

