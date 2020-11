Lorsque Disney et Lucasfilm ont annoncé qu’ils développaient une nouvelle série d’action en direct “ Star Wars ” pour Disney +, de nombreux fans étaient très préoccupés par tout ce que le studio avait livré avec la nouvelle trilogie, mais voyant les débuts de “ The Mandalorian ‘, tout le monde était très heureux et enchanté par le thème de la série, et ils ont adoré la façon dont la série se connecte avec les films. Maintenant, Grâce au premier chapitre de la deuxième saison, il a été révélé que ‘The Mandalorian’ expliquerait un détail de ‘A New Hope’.

Le fait que ‘The Mandalorian’ se sente si organique et si bien construit dans le monde de ‘Star Wars’ n’est pas quelque chose qui est arrivé par pur hasard, car on sait que les créateurs de la série Jon Favreau et Dave Filoni sont d’énormes fans de “ Star Wars ” depuis aussi longtemps qu’ils se souviennent.

Filoni, pour sa part, est le grand élève de George Lucas, il a donc beaucoup de connaissances sur les moindres détails de toutes les adaptations qui ont été faites de la saga Star Wars, donc Cela ne devrait surprendre personne à quel point «The Mandalorian» est bien connecté à toute la saga., en montrant différents œufs de Pâques dans leurs chapitres.

Désormais, grâce à la première de la deuxième saison de «The Mandalorian», un détail de «A New Hope» dont de nombreux fans doutent depuis longtemps serait enfin expliqué. Depuis que la série a finalement donné une image complète de ce à quoi ressemble un Dragon Krayt, au-delà d’un simple fossile apparu dans le premier film “ Star Wars ” quand C-3PO a traversé les dunes de la planète Tatooine.

Le dragon Krayt n’avait jamais été vu ou mentionné dans un projet «Star Wars» jusqu’à ce que Din Djarin confronte cette créature dans le premier épisode de «The Mandalorian 2». Pour ce genre de détails, c’est que les fans aiment la série, et ils attendent avec impatience tous les vendredis de voir les nouveaux épisodes de leur série préférée sur Disney +.