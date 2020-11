Dans la nuit du mercredi 11 novembre, la production de Matrice 4 (prochain film de l’emblématique franchise de science-fiction) a orchestré le tournage d’une scène de fête sur un lieu de Potsdam, en Allemagne … Ou du moins, c’est la version officielle. Il se trouve que le tabloïd local Bild a rapporté que cette agglomération consistait en un authentique rassemblement social pour célébrer le point culminant du tournage dans le pays européen (via), de sorte que la “scène de fête” aurait été une simple façade pour contourner les restrictions sanitaires en COVID-19[FEMININE

Qui dit la vérité?

Les reportages des tabloïds allemands ont été soutenus par l’histoire traitée dans le prestigieux journal The Guardian. Selon sa version, la légendaire maison de production Babelsberg Film Studio a prêté ses installations pour que l’équipe derrière Matrix 4 organise une soirée pour marquer la fin du tournage, à laquelle ont assisté environ 200 personnes (dont la star du film Keanu Reeves).

Quel est le problème? Les protocoles de santé à Potsdam stipulent que seules les parties comptant au maximum 50 personnes peuvent se présenter librement. Pour les réunions à concentration plus élevée, celles-ci doivent être notifiées au préalable au moyen d’un document «concept d’hygiène», signé par les autorités compétentes (via). En supposant la véracité des informations diffusées par les médias susmentionnés, la production de Matrix 4 non seulement n’aurait pas mené à bien le processus, mais aurait également fait semblant d’être en tournage pour le contourner, car par réglementation gouvernementale, les productions cinématographiques ont ce droit.

Selon The Guardian, une porte-parole du Babelsberg Film Studio a déclaré que les producteurs du film avaient tourné une «scène de célébration» qui complétait d’autres images tournées au cours de l’été et était juste laissée en dernier en raison de la quantité d’extras impliqués. Cependant, un participant à l’événement aurait avoué à Bild qu ‘”il n’y avait pas de clap et personne ne filmait”.

«L’ambiance était exubérante. Tous ont été testés à l’avance pour le coronavirus. Tout le monde devait venir avec un masque, mais beaucoup de gens ne l’ont pas utilisé pendant la fête », a ajouté ce présumé invité de 39 ans (via).

À cet égard, IndieWire a demandé les commentaires de Warner Bros.et la société a défendu la version selon laquelle il s’agissait d’un tournage et non d’une célébration couverte. Cependant, les autorités sanitaires allemandes ont prévu de mener des enquêtes approfondies pour savoir si un crime a effectivement été commis.

Matrice 4, réalisé par Lana Wachowski, sortira en salles le 22 décembre 2022.

