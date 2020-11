La ‘Justice League’ de Zack Snyder présentera non seulement un remake du film arrivé en 2017, mais reprendra certains événements que nous avons vus dans les précédents films DCEU, C’est ainsi qu’il révélera ce qui est arrivé au Robin dont il est question dans “ Batman v Superman ”, quelque chose qui à l’époque a provoqué de nombreuses spéculations parmi les fans.

Comme nous nous en souviendrons, pendant “ Batman v Superman ”, il y a une scène dans laquelle le chevalier noir se tient devant un costume de merle, qui a été vandalisé par le Joker après avoir assassiné son propriétaire, donc Snyder l’inclura dans sa nouvelle version de “ Justice League ”, cependant, il ne voulait pas révéler comment cela se passerait.

«Il y a une ligne de Robin comme œuf de Pâques dans ‘Justice League. Je pense que vous devrez attendre et voir. Je ne peux pas le dire exactement»A expliqué le cinéaste de The Film Junkee, et a même révélé qu’il avait des idées pour développer l’histoire du personnage. «Y avait-il un plan pour avoir plus de Robin? Dans une histoire future? Il y en aurait », dit-il.

Si votre projet est réalisé, l’histoire montrerait un homme chauve-souris en déclin après avoir perdu Robin au profit du prince clown du crime. «Pour moi, la façon dont vous faites une histoire de Robin dans l’univers de ‘Justice League’ avec Batman est de lui montrer, de boire, de se souvenir et de voir ce qui s’est passé. Nous comprenons qui était Robin pour lui et nous vivons les circonstances dans lesquelles le Joker et Robin se sont réunis », a déclaré Snyder.

Snyder a révélé il y a longtemps à IGN pourquoi il avait décidé d’inclure le costume de Robin dans “ Batman v Superman ”. “Dans mon esprit, c’était que Robin était décédé 10 ans plus tôt, lors d’une rencontre avec un jeune Joker Il y avait donc une histoire amusante avec laquelle jouer. J’ai senti que l’idée était qu’il y avait eu des pertes et des sacrifices. D’une manière étrange, il avait tout sacrifié pour être Batman. Il n’a pas de vie en dehors de la grotte. Je pensais qu’inclure Robin, un Robin mort, nous avait aidés à comprendre qu’il avait fait un petit voyage. “

C’est ainsi qu’il y aura un référence à Robin de ‘Batman v Superman’ sur «Justice League» de «Zack Snyder» et on dit qu’avec le retour de Ben Affleck, le studio envisage de produire une série pour HBO Max qui raconterait cette histoire.