L’une des plus grandes surprises a été l’annonce du retour de Jared Leto comme Joker pour ‘Zack Snyder’s Justice League’, qui aura une participation spéciale avec d’autres méchants tels que Lex Luthor et Deathstroke, mais apparemment sa participation montrera une facette qui n’a pas été explorée lors de ses débuts dans «Suicide Squad», comme selon un initié, le Joker de Jared Leto sera plus effrayant dans cette version.

“ Zack Snyder’s Justice League ” nécessite toujours la participation de certains acteurs pour enregistrer des scènes supplémentaires et non seulement les héros du film, mais également certains acteurs secondaires tels que Amber Heard et Jared Leto dans le rôle de Mera et Joker respectivement, une décision qui a été une surprise après que le personnage du plus grand ennemi de Batman ait été presque supprimé du DCEU en ‘Oiseaux de proie’ après la mauvaise réception qu’il a eue dans la «Suicide Squad».

Selon les propos de l’informateur Daniel Richtman, le Le Joker de Jared Leto sera le plus effrayant dans “ Zack Snyder’s Justice League ” Sans préciser sous quelle forme sera cette nouvelle version du méchant, mais on sait qu’elle aura trois scènes, l’une d’elles à Arkham, une autre dans un flashback mettant fin à la vie de Robin et une troisième dans le cadre du cauchemar de Batman, où elle aura même un changement radical de look, car il apparaîtra avec les cheveux longs et sans tatouages.

Il faut se rappeler que David Ayer a révélé qu’une grande partie des séquences du Joker dans “ Suicide Squad ” avait été effacée et assuré que dans sa version un Joker plus terrifiant pouvait être vu et peut-être que Snyder prend très en considération les paroles d’Ayer pour refléter ce que Je voulais vraiment montrer le méchant.