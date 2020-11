«La Llorona» de Jayro Bustamante n’a pas grand-chose à voir avec «La Llorona» de Michael Chaves. Les deux films sont attribués au cinéma de genre, mais sous cette façade ils cachent deux choses aussi différentes que «quelque chose» et «rien» peuvent l’être. Le «rien», bien sûr, correspond au film de production nord-américain, celui du futur réalisateur du troisième volet de «The Warren File». Même s’il faudra peut-être le nuancer …

… parce que cette “crybaby” ne m’a pas déplu, car elle embrasse sans plus sa condition de “film de frayeurs” à laquelle si vous la laissez sans peur vous la laissez, exactement, sans rien. Une vague excuse de complot autour des ressources habituelles du genre et au service d’une tentative continue de surprendre le spectateur avec une bonne frayeur. Et pour moi la balle, après avoir frappé l’aile, eh bien, la vérité, j’entre.

Ce n’était pas un bon film. Il n’a ni essayé ni eu besoin de cela. Pas plus qu’un festival de frayeurs pour qui les aimait et qui les aimait. Un «Pasaje del terror» de 85 minutes qui diffère énormément de ce que propose Bustamante avec son «llorona»: un vrai film d’horreur. Vraiment. Quelque chose d’aussi insaisissable que probablement si dépendant du moment, du lieu et de la manière dont nous pouvons le voir.

Rien de tel qu’une pièce sombre et calme. Concentré. Rien de plus comme l’Histoire, qui enseigne et trompe. Le même que tout le monde veut réécrire en fonction de ses propres intérêts. Parce que les choses ne sont pas comme elles sont, mais comment nous les voyons. Bustamante se cache sous le cinéma de genre pour nous raconter une histoire, d’ailleurs le cinéma de genre se cache sous l’Histoire pour façonner la vraie peur: la vie.

Au-delà d’une approche atmosphérique qui rappelle des films comme “ El resplandor ”, ce qui est vraiment intéressant à propos de “ La Llorona ” de Bustamante, c’est de voir à quel point il est facile de manipuler la perception d’une réalité qui, peu importe nos efforts, ne sera jamais Complètement réel: parce que toujours être étranger. Même quand c’est le nôtre, le reflet dans les yeux des autres peut soulever une question.

La doute. Toujours maudit quand c’est le nôtre, toujours béni lorsqu’il est montré sur un écran. Au-delà de la résonance supposée de son synopsis officiel ou de ses lectures historiques évidentes, “ La Llorona ” se distingue par son attribution à un plan de réalité où la peur ne naît pas du surnaturel même s’il le semble, mais du plus intrinsèque et être humain instinctif: son égoïsme enfantin malveillant.

Si «La Llorona» est un film effrayant qui fonctionne également comme un film effrayant suggestif, c’est à cause de ce composant ordinaire. Pour son humanité et pour la fragilité de l’être humain. Mais surtout pour la facilité avec laquelle notre humanité peut être manipulée. Notre perception des multiples plans d’existence – vu le vu -. Et comme dans ‘The Shining’, la peur ne finit pas par naître de la peur ou de l’inconnu …

… mais ce que nous savons. Ou nous soupçonnons de savoir. Et la suspicion est bien pire que la connaissance, car elle nous donne la possibilité de façonner la réalité, soit de manière (non) volontaire ou (dés) intéressée.

Par Cruz Snchez & Juan Pairet



