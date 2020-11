Le cinéma pour toute la famille est généralement fait pour que les plus petits de la maison puissent en profiter et le comprendre de manière simple, mais si nous regardons sous la surface, nous trouverons très souvent des messages cachés dirigés vers des spectateurs adultes. Des idées, des thèmes ou des métaphores qui passeront inaperçus aux enfants, mais que nous capturerons, ajoutant ainsi une autre dimension aux histoires d’enfants d’une vie et aux classiques du passé.

Pixar est devenu un expert en la matière, mais Disney n’y est pas étranger précisément. Depuis sa création, la société de souris a inséré des thèmes matures et des motifs sombres dans ses histoires. C’est le cas, par exemple, de La belle et la Bête, l’un de ses plus grands succès animés des années 90, dans lequel on retrouve un message caché sur le sida, une épidémie qui a frappé le monde lors de la production du film entre la fin des années 80 et le début des années 90 et a mis fin à la vie de l’un des créateurs de ses chansons inoubliables, Howard Ashman.

Dans l’histoire de sa vie, racontée dans le hautement recommandé Disney + documentaire Howard, nous trouvons la connexion surprenante de La belle et la Bête avec cette maladie et son impact sur la société il y a trois décennies. Attention: après l’avoir découvert, il sera inévitable de voir le film d’une autre manière.

Howard est arrivé à Disney + en août dernier précédé de très bonnes critiques et nous avons décidé de le récupérer pour revendiquer ce qu’il est l’un des titres originaux Disney + les plus intéressants et méritant d’être découverts. Le documentaire tourne autour de la vie et de la carrière de Howard Ashman, dramaturge et parolier qui a créé la comédie musicale The Store of Horrors et responsable avec Alan Menken des chansons de La petite Sirène, La belle et la Bête Oui Aladdin, trois des classiques les plus emblématiques de la Renaissance Disney dans les années 90.

Le travail durable d’Ashman et Menken a été récompensé par deux Oscars sur cinq nominations pour la meilleure chanson originale (parmi de nombreux autres prix et nominations), le premier pour Under the Sea from The Little Mermaid et le second pour le thème central de La Bella y la La bête. Ce dernier était posthume pour Ashman, puisqu’il est décédé en mars 1991, quelques mois avant la sortie du film aux États-Unis., après y avoir travaillé avec dévouement et dévouement jusqu’au dernier moment.

Howard Ashman est né à Baltimore en 1950. Dès son plus jeune âge, sa passion pour les histoires et la création d’univers fictifs l’a amené à se consacrer professionnellement à l’écriture pour la scène. Dans les années 70, il part vivre à New York, où il travaille comme éditeur et commence à s’épanouir artistiquement et professionnellement dans le monde du théâtre. En 1977, il devient le directeur artistique d’un petit théâtre off-Broadway appelé le WPA Theatre, où il rencontre Alan Menken.. Dans cet endroit, il se forme en tant que dramaturge et metteur en scène avec une série de pièces de théâtre, dont celle qui a le plus d’impact est Little Shop of Horrors. Cette comédie musicale basée sur le film de 1960 The Store of Horrors, s’est avérée très influente à Broadway et a conduit à une autre version cinématographique dans les années 1980, dont il a écrit lui-même le scénario.

Et à partir de là, Ashman a fait le saut vers Disney. En 1986, il a été engagé pour écrire une chanson pour Oliver and His Gang, l’un des films de l’âge sombre de la société. C’est grâce à ce projet que celui qui allait changer sa vie à jamais est tombé sur ses genoux: La Petite Sirène. Après un déclin commercial dans une période marquée par l’expérimentation, Disney revient aux contes de fées avec le film qui inaugurera son impressionnante Renaissance commerciale..

Et une grande partie de ce renouveau commercial et artistique doit être attribuée à Menken et Ashman, les créateurs des chansons qui sont restées à jamais gravées dans la mémoire collective du monde entier. Howard en particulier a ressenti un lien énorme avec l’animation et les histoires de Disney, apportant avec lui son expérience d’écriture et de réalisation de comédies musicales à la société, une contribution clé qui définira ses dernières années.. Alors qu’il travaillait encore sur La Petite Sirène, Ashman a suggéré à Disney l’idée d’adapter Aladdin, et pendant la production de celui-ci, ils ont commencé à proposer La Belle et la Bête, liant ainsi leur travail dans trois des films les plus influents de l’histoire de l’animation. .

Mais comme Ashman s’est levé professionnellement et a accumulé des applaudissements et des statuettes pour son travail à Disney, personnellement, il vivait une tragédie.

Comme nous le voyons dans le documentaire, le soir même où ils ont remporté l’Oscar de La Petite Sirène, Ashman a dit à Menken qu’ils devaient parler à leur retour à New York. Ashman avait reçu un diagnostic de VIH / SIDA un an plus tôt, pleinement immergé dans la production de La petite Sirènemais avait décidé de garder le secret. Cependant, l’avancée rapide de la maladie l’a contraint à affronter la réalité: il avait peu de temps à vivre et il devait informer son partenaire professionnel et l’entreprise pour laquelle il travaillait.

Disney s’est adapté à la situation en réorganisant la production pour qu’Ashman puisse continuer à travailler sur le film depuis New York, en y envoyant des animateurs. Bien qu’il perdait de la force chaque jour (il souffrait de neuropathies qui lui faisaient perdre la sensation dans ses doigts, sa voix et une partie de sa vision), il a continué à écrire pendant Aladdin jusqu’à sa dernière admission à l’hôpital, peu de temps avant La belle et la Bête sortir en salles. Finalement, il est décédé le 14 mars 1991. Il avait 40 ans.. Disney a dédié le film “à notre ami Howard, qui a donné sa voix à une sirène et son âme à une bête, nous en serons toujours reconnaissants”.

LA CHANSON D’ASSAUT DU CHÂTEAU EST UN MÉTAPHORE DU SIDA, DE L’IGNORANCE ET DE LA PEUR

Ashman a terminé d’écrire les thèmes de La Belle et la Bête en étant pleinement conscient qu’il était en train de mourir. Les chansons sont entendues différemment sachant cela, mais c’est celle qui attire le plus l’attention car elle est directement liée à son humeur et à l’effet que la maladie a eu sur lui et sur la société: Assault on the castle (en anglais The Mob Song).

En 2017, Bill Condon, le directeur du remake en direct (également au box-office) de Beauty and the Beast a partagé l’histoire d’Ashman dans une interview avec le magazine Attitude, déclarant ce qui suit: «Pour [Ashman, la película]C’était une métaphore du SIDA. Il a été victime d’une malédiction et cette malédiction a apporté du chagrin à tous ceux qui l’aimaient et pensaient qu’il y avait peut-être la possibilité d’un miracle, un moyen de lever le charme. Il était très précis dans ce qu’il faisait ».

Bien que cela ait cessé d’être un secret à la mort d’Ashman, Disney a confirmé cette histoire trois ans plus tard dans le documentaire Disney + qui nous concerne, où un parallèle officiel est établi entre sa maladie et le complot de la Bête, ainsi que la réaction de la société. enveloppés de panique, de paranoïa et de désinformation, dépeints dans les villageois qui affluent vers le château pour tuer le monstre dont ils ne connaissent pas vraiment leur malédiction.

Cette bête est très féroce et une nuit elle attaquera

Dévorant nos enfants avec leur instinct criminel

Ce village est perdu si la bête vient ici

[…]

Suivons Gastón jusqu’au bout

Avancez sans cesse, le château est hanté

Mais Dieu à nos côtés combattra

C’est un monstre comme une montagne

Mais la fin est très proche

C’est cruel, c’est Luzbel, après lui en masse

Un combat sans quartier

[…]

Sera-ce un être avec du pouvoir? Le mystère nous fait peur

Et cette énigme devra être découverte

Quand nous entendons le signal, mettons fin au mal

Parce qu’une telle bête brutale

Doit mourir!

La maladie avait rendu Howard plus hargneux et plus difficile à traiter et cela se reflétait dans son travail. «Les grands artistes ont une façon de voir le monde comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, et la façon dont ils doivent le faire est de vous montrer leur monde. Howard nous a montré son monde avec ses paroles et ses histoires », explique Peter Schneider, ancien réalisateur de Disney Animation, dans le documentaire. Dans cet esprit, il est facile d’établir un pont entre lui et la Bête. De plus, la société vivait dans la peur et blâmait la communauté homosexuelle, stigmatisée par le virus et abandonnée par les autorités, un sous-texte qui peut également être extrait de ses paroles. Ceci est également exprimé dans le documentaire qui était le partenaire sentimental d’Ashman jusqu’à sa mort, Bill Lauch:

«Pour moi, Assault on the Castle of Beauty and the Beast tente d’inculquer un point de vue, de manière très subtile, et il ne voulait pas faire de théâtre politique, mais il voulait présenter des personnages qui éclairent certains sujets. L’assaut sur le château est une manifestation de personnes recherchant un bouc émissaire pour leurs problèmes, identifiant le méchant et voulant l’exterminer. Il y avait beaucoup d’ignorance sur le sida et les gens pensaient que l’on pouvait l’attraper par un contact occasionnel et que les seules personnes qui attrapaient cette maladie étaient des dégénérés et des gens qui la méritaient. Donc s’identifier comme l’un d’eux cherchait à être… rejeté. “

À ce propos, Thomas Schumacher (Disney Theatre Group) conclut dans Howard que «La Belle et la Bête ne peuvent être séparées de l’épidémie de SIDA, car ce film parle de son temps, c’est une métaphore du SIDA, faite quand peut-être même ses créateurs ne savaient pas qu’ils le faisaient ». Bien que la propre sœur d’Ashman, Sarah Gillespie, ne croit pas qu’une telle métaphore existe et la qualifie de “fausse”, le documentaire nous dit que La position officielle de Disney est que, en effet, La belle et la Bête, et plus précisément Assaut sur le château, est une métaphore du SIDA qui reflète l’humeur de son co-auteur dans ses derniers jours et les effets de la maladie sur lui et sur la société.

Howard Ashman était gay. En 1992, son partenaire, Bill, a recueilli son Oscar posthume avec Menken et lui a consacré quelques mots précieux devant le monde entier, à lui et à toutes les victimes de la maladie: «Howard et moi partageons une maison et une vie ensemble et moi Cela vous rend très heureux et fier d’accepter ce prix en votre nom. Mais c’est doux-amer, parce que c’est le premier Academy Award à être décerné à quelqu’un que nous avons perdu à cause du sida. Travaillant sur La Belle et la Bête, Howard a fait face à des défis personnels incroyables, mais il a toujours fait de son mieux. Et ce qui a rendu cela possible, c’est une atmosphère de compréhension, d’amour et de soutien, ce dont toute personne atteinte du sida a non seulement besoin, mais mérite.

En 1991, le dramaturge et parolier Howard Ashman a perdu la vie à cause du sida. Aux Oscars l’année suivante, quand lui et Alan Menken ont remporté la chanson originale pour «La belle et la bête», le partenaire de Howard, Bill Lauch, a honoré sa mémoire.

#WorldAIDSDay pic.twitter.com/WBOCT4FC0N – The Academy (@TheAcademy) 1 décembre 2017

Loin de se frayer un chemin à travers la maladie et d’adoucir la vérité (quelque chose qui ne m’aurait pas surpris à propos de Disney), le documentaire Disney + jette un regard honnête sur la vie et la mort d’Ashman, nous racontant son statut d’homosexuel, son relations et la maladie qui l’ont emporté, et en outre, lier l’un de ses chefs-d’œuvre les plus aimés au sida. En d’autres termes, contribuer à lutter contre cette stigmatisation qui, si longtemps plus tard, continue d’exister autour d’eux.

En 2001, Howard Ashman a été nommé une légende de Disney. À ce jour, les amateurs de Disney et d’animation se souviennent de lui comme l’un des créateurs les plus importants de l’histoire du studio. Howard est un documentaire recommandé pour les fans de Disney et tous ceux qui veulent en savoir plus sur lui; une célébration émouvante et un hommage à l’homme derrière les paroles les plus chantées de Disney, avec ses forces et ses faiblesses; un hommage à son talent et à la précieuse contribution qu’il a apportée à l’entreprise, sans laquelle certains de ses films les plus célèbres ne seraient pas ce qu’ils sont.

Et surtout, un exercice précieux de visibilité et de revendication pour un gay qui, malheureusement, ne pouvait pas voir comment ses créations ont survécu au passage du temps dans un monde de plus en plus tolérant envers la communauté LGBTQ + à laquelle il appartenait.

