Il ne fait aucun doute que l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus connus et les plus célèbres du Mexique est Agustín Lara. Avec ses éternels boléros, il a réussi à gagner le cœur de millions d’auditeurs qui célèbrent ses contributions au recueil de chansons populaire de notre pays.

En plus de sa solide carrière de musicien de studio, l’artiste, toujours connu sous le nom de “El Flaco de Oro”, a également travaillé dans le domaine du cinéma, en composant les paroles d’innombrables productions de l’âge d’or, où il a eu l’occasion de travailler avec des réalisateurs de la stature de Roberto Gavaldón ou Alberto Gout et avec des acteurs et actrices tels que Ninón Sevilla ou David Silva.

Cependant, il existe de nombreuses autres productions dans lesquelles il n’a eu aucune implication directe, mais a utilisé ses chansons dans le cadre de la bande originale.

Agustín Lara, l’un des compositeurs mexicains avec la plus grande reconnaissance internationale.

Pour célébrer, nous présentons le meilleur de la musique d’Agustín Lara au cinéma

Père Noël

Film: Santa (1932)

Pour cela, le premier film mexicain avec un son synchronisé à partir de zéro, Lara a été chargé de produire les thèmes musicaux. D’où cette mélodie qui sert de chanson principale du projet.

Chaque nuit un amour

Film: Aube différente (1943)

L’un des meilleurs représentants de la musique d’Agustín Lara au cinéma, cette chanson a été composée au milieu des années 1940 et ici, interprétée par la chanteuse Ana María González, elle accompagne une scène de danse avec Pedro Armendáriz et Andrea Palma . Le film a été réalisé par Julio Bracho et est considéré comme l’un des premiers exemples du genre noir mexicain.

Seulement une fois

Film: Les trois chevaliers (1944)

Les œuvres du “poète musicien” étaient si célèbres qu’elles ont même été utilisées dans des productions internationales. Ici, la chanteuse Dora Luz l’a adapté en anglais avec le titre “You Belong to My Heart” et l’a interprété dans cette scène du film d’animation de Disney avec Donald Duck, José Carioca le perroquet et le Gallo Panchito Pistoles. La chanson est apparue pour la première fois à la radio en 1940.

Grenade

Film: École des sirènes (1944)

Dans cette comédie musicale américaine en Technicolor avec Esther Williams, il y a une apparition du baryton colombien Carlos Ramirez, qui chante un mélange de mélodies de divers auteurs mexicains. Granada, une chanson qu’Agustín a composée en 1932, faisait partie du mélange. Il n’y a pas d’enregistrement de la scène sur Internet (audio uniquement), mais le film peut être obtenu sur DVD et vous pouvez y voir la séquence complète.

Rematch

Films: La déesse agenouillée (1947), Revenge (1948)

La pièce de 1948 du même nom (dont vous pouvez revoir une scène), a été l’un des premiers films à être entièrement basé sur les paroles d’une chanson de Lara. De plus, le compositeur y a également joué. De même, un an plus tôt, María Felix – avec qui le musicien a eu un mariage éphémère – l’a interprété avec brio (dans une autre scène également disponible ici).

Veille de nuit

Film: Coqueta (1949)

Un autre des films dans lequel le compositeur était devant la caméra. Lara composa la partition et les paroles en 1935, mais ce ne sera que 14 ans plus tard qu’il l’adaptera pour le long métrage de Fernando Rivero, dans lequel il incarne un aveugle qui fait obstacle à l’amour de deux jeunes hommes.

Amour de mes amours

Film: Anxiété (1953)

Probablement l’une des versions les plus mémorables d’une œuvre d’Agustín Lara, d’autant plus qu’elle a été interprétée par l’idole même du Mexique, Pedro Infante, dans ce film réalisé par Miguel Zacarías. Ensuite, la scène du film où apparaît la mélodie.

Pense à moi

Film: Talons hauts (1991)

Composé par Lara et sa sœur Teresa en 1935, le réalisateur de Lara Pedro Almodóvar l’a utilisé dans son dixième film. Dans cette scène, la chanteuse Luz Casal la reprend.

message

Film: L’étudiant (2009)

Dans ce film avec Jorge Lavat, nous assistons à l’histoire d’un homme qui, à 70 ans, entre à l’Université de Guanajuato. Les chansons de Lara, en particulier celle-ci, sont un point clé de l’intrigue, car grâce à ces mélodies, le protagoniste sera en mesure de combler le fossé des générations entre lui et ses jeunes compagnons, leur montrant à quel point les sons incroyables d’une autre époque peuvent être.

bleu

Film: Güeros (2014)

Pour ce film d’Alonso Ruizpalacios, il avait cette couverture de Natalia Lafourcade comme thème principal. L’original a été composé par Agustín Lara entre la fin des années 1930 et le début des années 1940.





