Des nouvelles choquantes ont été publiées récemment: La NASA trouve de l’eau sur la Lune. Pendant des années, on avait spéculé sur l’existence de cet élément dans la surface rocheuse, mais maintenant, avec cette confirmation, plusieurs possibilités s’ouvrent.

D’une part, selon Leonardo Basile, chef du département de physique de l’École nationale polytechnique (via El Comercio), le fait que l’existence du liquide soit déjà connue contribue plus que jamais à faire avancer les projets de déplacements habités. Eh bien, si vous cherchez à atteindre des endroits différents de la terre, l’eau ne sera rien de moins qu’essentiel.

Une autre chose que l’on sait, c’est qu’avec cette découverte, on pourrait penser non seulement au voyage, mais à habiter le plus possible la surface lunaire. Bien sûr, ce sont des plans projetés pour un avenir encore très lointain, mais au moins ils semblent viables, d’autant plus qu’il a été précisé qu’avec l’oxygène généré par l’eau, on pouvait respirer et même générer des atmosphères artificielles dans des espaces clos.

Cependant, il est important de préciser que tout ce qui précède n’est que des hypothèses et qu’il reste encore beaucoup à analyser et à étudier. Après tout, comme le mentionne Jim Bridenstine, administrateur de la NASA (via NPR):

“Nous ne savons toujours pas si nous pouvons l’utiliser comme ressource.”

Comment la NASA trouve-t-elle de l’eau sur la Lune?

Pour commencer, il faut mentionner que ce liquide provient de météorites. Lorsqu’ils entrent en collision avec la roche voisine, de petits cristaux glacés sont piégés sous la surface.

Pour réaliser cette découverte, il a fallu l’aide de l’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge (SOFIA) de la NASA. L’avion est un Boeing 747 modifié doté d’un télescope avec des caméras infrarouges, ce qui nous permet de distinguer l’eau sans erreur.

Ce qui est curieux, c’est que l’élément a été trouvé dans la partie ensoleillée du satellite naturel, ce qui est intéressant si l’on tient compte du fait que, à des occasions précédentes, des particules de glace avaient déjà été détectées du côté obscur. Ainsi, on peut dire que la découverte n’est pas nouvelle, mais qu’elle représente une percée, car il a été confirmé que l’eau lunaire n’est pas exclusive à une seule zone, mais peut être répartie sur toute la surface.

