Miley Cyrus sortira un nouvel album et on sait déjà quels seront les titres des chansons qui le composeront, car la chanteuse elle-même a eu la gentillesse de les partager sur ses réseaux sociaux, à travers une photo.

Plastic Hearts sera le nom de la même production dans laquelle l’interprète travaille depuis 2018. Auparavant, il avait déjà été spéculé sur sa date de sortie, mais il y a quelques jours à peine, il a été confirmé qu’il atteindra les magasins et les sites de streaming le 27 Novembre de l’année en cours.

Il est frappant que, si vous réfléchissez profondément, il n’est pas possible de classer l’enregistrement dans un genre particulier, car il comprendra des collaborations avec des interprètes de styles différents. Par exemple, il y aura une collaboration avec Dua Lipa, une autre avec Joan Jett et une autre avec Billy Idol. En plus de cela, Cyrus a cité des artistes et des groupes comme Britney Spears ou Metallica comme source d’inspiration pendant le processus de création, nous pouvons donc nous attendre à un mélange inhabituel, mais prometteur.

Vous pouvez voir l’image qui a été utilisée pour la révélation ci-dessous (via Rolling Stone):

Liste de chansons de Plastic Heart (2020).

Il convient de noter que toutes les mélodies ne sont pas secrètes. En fait, nous avions déjà signalé la sortie de l’un des singles: «Midnight Sky», qui peut désormais être téléchargé sur les plateformes numériques, ainsi que «Edge of Midnight», un mashup de la chanson susmentionnée et «Edge of Seventeen »par Stevie Nicks.

Le nouvel album de Miley Cyrus est sur le point d’arriver et elle a déjà assez d’attentes autour d’elle. En attendant de l’entendre dans son intégralité, On peut se préparer avec les avancées qui sont incluses dans le paragraphe ci-dessus, ou aussi avec cette couverture que l’actrice a également faite de “Zombie”, de The Cranberries (qui ferait partie de la sélection d’albums, mais rien n’est confirmé).

miley cyrus nouvel album coeurs en plastique



