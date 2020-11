Le calendrier de l’univers cinématographique Marvel a été l’un des plus touchés par la pandémie de coronavirus, car toutes les productions ont dû être retardées et la première de ‘Éternels’, qui sortira enfin en salles la prochaine fois 5 novembre 2021 et malgré le fait que le film ait déjà fini le tournage, on en sait peu sur l’intrigue, mais récemment une nouvelle image de «Eternals» a été divulguée où tous ces personnages sont vus ensemble.

L’un des films les plus ambitieux de la phase quatre du MCU est “ Eternals ”, qui nous montrera ce groupe d’êtres presque divins qui vivent cachés sur terre et apparemment les événements de ‘Avengers: Infinity War’ et ‘Endgame’ Cela les fera sortir au grand jour, afin qu’ils affrontent leurs grands ennemis, les déviants.

Grâce aux réseaux sociaux, un nouvelle image de ‘Eternals‘, où vous pouvez voir les personnages et leurs différents costumes plus en détail et il semble qu’ils seront beaucoup plus complexes que ce qui a été montré auparavant dans de brefs aperçus.

Pour rigoler ma mère m’a ramené des étiquettes #MARVELxLeclerc, et genre je viens de tomber sur un non publié visuel (enfin je crois) de #Eternals ?? 😳 pic.twitter.com/n3dJgx02mA – Léo⚡️ (@yeezkie) 4 novembre 2020

‘Eternals’ est réalisé par Chloé zhao et mettra en vedette l’un des plus grands acteurs de tout le MCU, en tant qu’acteurs bien connus tels que Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjianni, Angelina Jolie, Bryan Tyree Henry, Kit Harington entre autres et son arrivée devrait ouvrir la porte à plus d’histoires mettant en vedette des personnages peu connus, nous devrons donc attendre sa première prochaine 5 novembre 2021, après la première de «Shang-Chi et la légende des dix anneaux».