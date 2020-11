Si nous avons appris une chose au cours de diverses aventures à travers le temps et l’espace, c’est que le dernier des Seigneurs du Temps ne manque jamais un rendez-vous. Il est important de prendre cela en compte car même la pandémie ne pourrait pas arrêter le docteur et la BBC avec une nouvelle saison de Doctor Who qui a déjà officiellement commencé le tournage pour configurer un treizième épisode avec moins d’épisodes.

Le TARDIS sera de retour avec une saison de huit épisodes, raison d’une production plus compliquée qu’à l’accoutumée. Conformément aux protocoles de sécurité britanniques établis, la série sera tournée dans le cadre de mesures industrielles strictes qui garantissent la sécurité de l’équipe de production et du moulage.

La production a partagé une image à travers tous ses canaux où il y a un enregistrement d’un clap en action, ce qui signifiait sûrement aussi dépoussiérer le tournevis sonique et désinfecter tous les coins infinis du TARDIS afin que Jodie Whitaker puisse à nouveau mettre l’imperméable et nous emmène aux extrémités de l’espace.

Le showrunner actuel, Chris Chibnall, a assuré que le Docteur ne fuyait jamais un défi et c’est pourquoi la série continue avec la même ambition, le même sens de l’humour, le plaisir et bien sûr les frayeurs.

«Dans cette année la plus étrange, l’équipe de production de Doctor Who a fait des merveilles pour remettre le spectacle en production. Nous sommes ravis de refaire le spectacle », a-t-il assuré. «Compte tenu de la complexité de faire Doctor Who, et avec les nouveaux et rigoureux protocoles de travail de prévention COVID, il nous faudra un peu plus de temps pour filmer chaque épisode, ce qui signifie que nous prévoyons de terminer avec huit épisodes au lieu de onze. habituel ».

Le dernier que nous avons entendu du docteur était qu’elle avait appris une vérité fondamentale qui changera la dynamique des régénérations à l’avenir. Doctor Who a été créé en 1963 avec l’acteur William Hartnell à la barre en tant que Docteur, mais lorsqu’il a dû quitter la série en 1966, le concept de régénérations a été créé pour remplacer l’acteur.

Depuis lors, Doctor Who a réussi à se régénérer et à rester frais jusqu’à aujourd’hui, bien qu’avec une interruption prolongée qui a duré de 1996 à 2005, l’année au cours de laquelle la série a acquis une sorte de redémarrage qui se poursuivrait en même temps avec le canon précédemment établi.

Le tournage de la nouvelle saison de Doctor Who met en vedette le retour de Jodie Whitaker à la tête de la “compagnie” et de ses compagnons réguliers, l’actrice Mandip Gill et les acteurs Tosin Cole et Bradley Walsh. Le personnage de Graham, joué par Walsh, apportera sa dernière contribution cette saison après que son départ de la série ait été confirmé il y a quelques mois.

Avant que la saison treize ne prenne forme, The Dalek Revolution, l’épisode spécial de Noël très traditionnel de Doctor Who, arrivera sur les écrans des téléspectateurs précisément le jour des vacances.

Il n’est pas encore confirmé où l’épisode spécial ou la nouvelle saison complète peuvent être vus au Mexique.

