Il y a un an, lorsque Disney + a été annoncé, l’une de ses principales nouveautés est qu’il ferait de nouvelles versions d’histoires classiques du studio, maintenant la première bande-annonce de “ Black Beauty ” a finalement été publiée.

L’histoire classique arrive à Disney + dans une nouvelle adaptation cinématographique après que le studio a acheté les droits plus tôt cette année., avec l’intention de le distribuer sur sa plateforme de streaming.

Disney a annoncé avoir acquis les droits du film en juillet, une décision qui avait du sens étant donné le paysage du divertissement d’aujourd’hui.

Les petits films n’auront probablement pas de maison dans les salles de cinéma pendant un certain temps, donc les services de streaming ont pris des mesures pour renforcer leurs listes afin de distribuer et d’élargir leur contenu original.

‘Black Beauty’ a été produit par Constantin Films et JB Pictures, et fera ses débuts exclusivement sur Disney +.

Comme on peut le voir dans la première bande-annonce de «Black Beauty», Mackenzie Foy est le protagoniste du film en tant que personnage principal Jo Green, une jeune fille de 17 ans qui pleure la perte de ses parents.

Sa vie finit par être liée à celle d’un mustang américain qui a été capturé et enlevé à sa famille. Les deux développent un lien étroit en passant plus de temps ensemble, et ils réalisent à quel point leurs histoires sont similaires.

L’actrice oscarisée Kate Winslet exprime Beauty. Le reste du casting est complété par Iain Glen et Claire Forlani.

«Black Beauty» est écrit et réalisé par Ashley Avis. Jeremy Bolt et Robert Kulzer ont produit le film, avec Martin Moszkowicz, Edward Winters et Jon Brown en tant que producteurs exécutifs.

La date de sortie de «Black Beauty» est le 27 novembre sur Disney + aux États-Unis, toujours sans date provisoire pour son arrivée en Amérique latine.