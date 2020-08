L’univers Star Wars continue d’apporter des nouvelles quatre décennies après son premier film. La dernière mise à jour en termes de merchandising est la poupée interactive Baby Yoda, un produit phare cette année pour les enfants qui recrée le personnage mythique de la saga.

Une autre des nouveautés les plus récentes est le Baby Yoda grandeur nature de Sideshow Collectibles, une relique pour les amateurs des collections les plus représentatives de la télévision. Avec une hauteur de près de 42 centimètres, un manteau en tissu beige, une peau verdâtre et de grands yeux vifs, cette poupée recrée avec précision le célèbre personnage de Baby Yoda qui apparaît dans The Mandalorian. Cet extraterrestre curieux et drôle est le principal centre d’attention de la maison avec une récréation parfaite qui prend soin de toutes sortes de détails.

Ce Baby Yoda grandeur nature est un produit qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes, en particulier aux fans de Star Wars, qui y trouvent une figurine idéale à placer n’importe où dans la maison. De nombreux fans recherchent des poupées Star Wars pour décorer leur salon et leur chambre.

Les protagonistes du mandalorien présentant la marchandise de la série

Ceci est un exemple du succès des personnages mandaloriens, tant chez les enfants que chez les adultes. Cette série populaire a généré un haut niveau de merchandising, avec une large gamme de figurines et de jeux. Il existe une large gamme de figurines Baby Yoda, de différentes tailles et prix, ou même un jeu Monopoly recréé dans ce personnage. En plus de Baby Yoda, il existe d’autres protagonistes comme Dark Vador qui jouissent d’une grande popularité auprès du public. et dont les personnages ou les costumes sont parmi les meilleurs vendeurs. Le masque du méchant le plus connu de la saga est l’un des objets les plus recherchés. Peu importe l’âge, quiconque est fan de la saga George Lucas appréciera sa collection tout au long de sa vie.

Les sculptures ou puzzles 3D sont également des produits très appréciés. L’avantage est double, puisqu’il est possible d’en profiter lors du montage puis, une fois le produit fini, lorsqu’il peut servir de décoration. Dans ce type de jeu, les designs les plus appréciés sont ceux liés aux vaisseaux que les protagonistes utilisent pour se déplacer dans l’espace. Le Millennium Falcon, l’étoile de la mort ou les chasseurs classiques présentent un très bon résultat dans ce type de format. Les sculptures de Darth Vader ou Stormtrooper en trois dimensions, qui peuvent ensuite être peintes pour laisser la meilleure finition, sont un autre des produits les plus recherchés.

Un autre produit vedette du merchandising The Mandalorian est la large proposition de la marque Lego. Ce format miniature recrée à la fois des objets et des navires et des personnages de la saga. Le public peut trouver la construction du Bantha et du skyhopper, recréer des batailles de soldats mandolaires et Sith ou imposer la garde prétorienne, parmi la large gamme de Lego.