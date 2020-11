Avec des cinémas fermés ou en convalescence sans fin en raison de la pandémie, il est compréhensible que la Maison de la Souris ne retrouve pas encore sa confiance dans les premières théâtrales. Selon des rapports récents, la société Burbank envisage de modifier le sort de certaines de ses prochaines réinventions en direct, telles que Cruella, qui, bien qu’à l’origine destiné au grand écran, pourrait enfin être diffusé directement sur la plateforme de streaming Disney Plus.

Selon les rumeurs entendues par Deadline, les prochaines bandes d’action en direct qui pourraient faire leurs débuts dans ce service de vidéo à la demande (récemment arrivé au Mexique) sont Cruella, Pinocchio Oui Peter et Wendy. D’autre part, il n’est pas clair si la Maison de la souris envisagerait de les ajouter au catalogue disponible pour tous les abonnés Disney Plus, ou utiliserait à nouveau un accès premium (coût supplémentaire) comme cela s’est produit avec le remake de Mulan.

Quoi qu’il en soit, les deux possibilités conduiraient à une augmentation de la préférence de Disney pour les plates-formes de streaming, ce qui n’est pas invraisemblable. Il y a quelques jours, la société a rapporté qu’au début d’octobre de cette année, Disney Plus avait un total de 73 millions de dollars d’abonnés dans le monde. Et pas seulement cela, mais aussi le chiffre d’affaires de la division Walt Disney Direct-to-Consumer & International a augmenté de 41% selon le trimestre correspondant, atteignant le chiffre de 4,9 billions de dollars.

D’autre part, les rumeurs susmentionnées émergent immédiatement de la décision de Warner Bros. de donner à Wonder Woman 1984 une première hybride. C’est que la suite du guerrier Amazon arrivera le même jour (25 décembre 2020) dans les salles et dans le catalogue HBO Max, sans frais supplémentaires pour les abonnés. La question est la suivante: Disney envisagerait-il de suivre leur exemple en ce qui concerne Veuve noire, et l’envoyer simultanément en streaming et sur grand écran l’année prochaine?

Que savons-nous des actions en direct qui peuvent être hébergées par Disney Plus? Cruella est une histoire d’origine, mettant en vedette la lauréate d’un Oscar Emma Stone et réalisée par Craig Gillespie, sur l’antagoniste mythique des cent un dalmatiens. Pinocchio nous racontera l’histoire populaire du garçon en bois, maintenant avec l’haltère Robert Zemeckis et Tom Hanks impliqués, et enfin Peter et Wendy sera la version du réalisateur David Lowery de Peter Pan et d’autres personnages de Neverland.

