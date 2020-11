Suite à la perte tragique de la star Chadwick Boseman, les fans de MCU se sont demandé ce que Marvel Studios ferait de la suite tant attendue ”Panthère noire 2». Quatre mois plus tard et selon The Hollywood Reporter, le studio prévoit de commencer le tournage en juillet 2021.

Avec la perte de Boseman, 2020 a été la première année depuis 2008 où il n’y a pas eu de sortie de l’univers cinématographique Marvel. C’est pourquoi le studio fait pression pour que le tournage commence l’été prochain à Atlanta sur une production de six mois.

De plus et toujours selon le milieu, le protagoniste de ‘Narcos: Mexico’, Tenoch Huerta est en pourparlers pour rejoindre le reste du casting composé de Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke et Angela Bassett, avec le personnage joué par Wright, Shuri assumer un rôle plus central dans la suite. Si son embauche est confirmée, le rôle de Huerta serait celui de l’un des méchants du film.

Il n’y a aucune nouvelle sur la façon dont le scénariste-réalisateur Ryan Coogler gérera l’absence de Boseman dans l’histoire, bien que la vice-présidente exécutive de Marvel Studios, Victoria Alonso, ait précédemment déclaré qu’en aucun cas ils n’utiliseraient un doublé numérique pour remplacer la star.

«Black Panther» a dominé avec succès le box-office pendant plusieurs semaines, atteignant un montant brut de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial. En ce qui concerne sa suite, la première du film est prévue le 6 mai 2022.