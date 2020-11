Nous sommes habitués à voir comment les icônes du cinéma imprègnent la culture populaire au point de changer nos usages et coutumes. Mais cette influence est particulièrement intéressante lorsqu’elle affecte les mouvements populaires et les revendications historiques, faisant de la fiction une réalité.

Et c’est précisément ce que nous observons dans manifestations récentes contre le gouvernement thaïlandais.

Le geste à trois doigts des Hunger Games accompagne le slogan révolutionnaire «liberté, égalité et fraternité» dans les manifestations à Bangkok. (Films Lionsgate)

Plus

Et c’est que le mouvement étudiant qui mène ces jours-ci les manifestations à Bangkok, appelant à la démission du Premier ministre Prayut Chan-o-cha (soutenu par l’armée) et la réduction des pouvoirs d’une monarchie qui jouit toujours d’une popularité parmi les générations plus âgées, le fait en s’inspirant de rien de moins que Les jeux de la faim –La saga littéraire de Suzanne Collins qui a été emmené au cinéma avec Jennifer Lawrence en tant que protagoniste.

Cette histoire nous a placés dans un avenir dystopique pour nous présenter Katniss Everdeen, une jeune femme née dans un quartier pauvre qui a fini par mener une révolution contre le centre urbain riche et puissant. Et les militants thaïlandais semblent y avoir trouvé un symbole puissant pour représenter leurs revendications.

Il s’agit de salut à trois doigts ce que font les personnages principaux du film, et qui ces dernières semaines est devenu très populaire dans les rues de Bangkok, même après que le gouvernement a décrété l’état d’urgence pour empêcher les rassemblements publics – une interdiction que beaucoup continuent de défier.

La vérité est que l’utilisation de ce symbole en Thaïlande remonte à 2014, quand il a commencé à être utilisé pour protester contre le coup d’État du général Prayut de l’époque. Il a créé une junte militaire qui a dirigé le pays pendant cinq ans, jusqu’à ce qu’en 2019 une constitution controversée d’origine militaire autorise des élections générales – que Prayut a remportées.

Il convient de noter que le coup d’État de mai 2014 a eu lieu entre la première des deuxième et troisième tranches de film de Les jeux de la faim -C’est à la hauteur de la popularité de la saga. Par conséquent, la police thaïlandaise a immédiatement pris conscience de la signification des trois doigts et a commencé à arrêter quiconque saluait en public.

Dans une interview accordée à la BBC en 2014 (selon The Independent), l’activiste Que rittiphan Il a affirmé que c’était «l’agressivité» du gouvernement dans sa persécution du geste à trois doigts qui avait rendu son adoption si rapide et massive.

“Le salut des trois doigts vient représenter les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité dans ce pays”, a-t-il dit alors, faisant allusion à la devise historique forgée au milieu de Révolution française. «Nous l’utilisons pour montrer que nous n’allons pas être soumis à la tyrannie et aux abus. Nous nous battrons jusqu’au bout, nous continuerons jusqu’à ce qu’ils nous prennent la vie ».

Le symbole est devenu si populaire qu’il a fini par être adopté par un parti d’opposition fondé en 2018, L’avenir de l’avenir, qui a remporté 80 sièges aux élections de 2019 – devenant ainsi la troisième force politique du pays. Cependant, le parti a été dissous plus tôt cette année après qu’un tribunal a jugé que son chef, le jeune homme d’affaires Thanathorn Juangroongruangkit, avait fait don d’environ 4,9 millions d’euros à la cause sous forme de prêt. Thanathorn a déclaré que c’était le seul moyen de financer le parti et que la décision du tribunal est considérée comme politiquement motivée.

Lire plus

Selon le journaliste Thai Enquirer, Erich Parpart, la plupart des manifestants supposent que l’origine du salut est la saga de Les jeux de la faim et non la Révolution française. “Ils l’utilisent également pour identifier d’éventuels policiers en civil”, explique Parpart (selon The Independent).

Comme si cela ne suffisait pas, les manifestants thaïlandais utilisent également – notamment dans leur tenue vestimentaire et leur apparence physique – des références à la saga de Harry Potter personnages d’animation japonais déjà connus comme Hamtaro Oui Naruto.

Le cas de Harry Potter est particulièrement intéressant: selon Parpart, pour les militants Le roi Maha Vajiralongkorn est devenu l’équivalent royal du méchant Voldemort, qui dans la saga est souvent appelé «qui-vous-savez», «celui-qui-ne-doit-pas-être-nommé» ou «l’innommable». C’est parce que la loi sur la lèse majesté fait d’insulter, de diffamer ou de menacer le roi un crime en Thaïlande.

«Dans les films Harry Potter, les gens ont peur de dire le nom de Voldemort. C’est la même chose ici: les gens qui ne sont pas d’accord avec le roi ne peuvent pas le dire à cause de la loi », dit Parpart. “Anon Numpha, qui a mené une manifestation, a décidé d’utiliser le film parce que les jeunes ici connaissent très bien Harry Potter.”

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: