Pour le meilleur ou pour le pire, les années 80 ont été l’âge d’or d’un certain type de cinéma d’action hyper-masculin et testostérone à l’extrême. Et s’il y avait une figure qui incarnait l’esprit du genre à cette époque, c’est sans aucun doute Arnold Schwarzenegger. L’Autrichien, qui est devenu célèbre dans les deux épisodes de Conan (1982 et 1984) et est devenu une star avec Terminator (1984), a continué à briller à cette époque avec l’emblématique Prédateur (1987), Défi total (1990) et ce qui est pour beaucoup le meilleur film de sa carrière, Terminator 2: Jugement final.

Mais entre les deux, Schwarzenegger a tourné un film d’action prototypique et en même temps tellement exagéré qu’il frôle la parodie. Une histoire de vengeance extrême avec une certaine ironie intégrée qui a ouvert une nouvelle voie à la comédie pour l’exculteur laconique – et qui est aujourd’hui considérée comme un culte par de nombreux fans. Bien sûr, nous parlons de Commander, le film de Mark L. Lester (Course 1984, Eyes of Fire) a été créée aux États-Unis il y a 35 ans – en particulier le 4 octobre 1985.

«Ils avaient peur que dans les cinémas et les ciné-parcs du Sud, le film ne soit pas projeté, car il montrait une femme noire avec un acteur blanc», se souvient Mark L. Lester à l’occasion du 35e anniversaire du film. (Image: 20th Century Fox)

Plus

Face au barbare à l’épée et au robot assassin qu’il avait précédemment incarné, Schwarzenegger a donné à cette occasion la vie à un super-soldat de notre temps, appelé Matrice de John, qui a entrepris une mission sanglante pour sauver sa fille Jenny (joué par un Alyssa Milano seulement 12 ans), kidnappée par les mercenaires de son ancien allié et désormais ennemi, Bennett (Puits de Vernon). D’autre part, Comando était un festival de blagues qui inaugurait ce pari déterminé de l’acteur (ou plutôt de ses scénaristes) d’exprimer son humour à travers des phrases plus ou moins ingénieuses – avec des exemples notables dans Predator ou Risky Lies, parmi tant d’autres. .

Mais peu savent qu’à l’origine, dans sa chasse froide mais brutale pour Jenny et sa vengeance contre ses ravisseurs, John Matrix a pris le temps de s’adonner aux plaisirs charnels … avec un partenaire de lit d’une autre origine ethnique. Et n’oublions pas que nous sommes dans les années 80, alors que ce n’était pas du tout la tendance.

En effet, le scénario original – signé à l’origine par les auteurs de Teen Wolf, Jeph loeb Oui Matthieu Weisman, puis réécrire Steven E. de Souza-, The Matrix a eu une scène d’amour intense avec Cindy, l’agent de bord qui s’est involontairement empêtré dans la croisade du personnage. Souvenez-vous qu’il s’agissait d’un veuf, bien qu’il n’ait jamais été précisé comment sa femme était morte.

Dans une interview avec Yahoo! Films, le réalisateur Mark L. Lester a révélé que bien que le rôle ait été initialement écrit pour une femme blanche, il est finalement tombé à Rae Dawn Chong (que l’on verrait également dans The Color Purple). Et que dans le casting ils avaient «une quarantaine d’actrices blanches», dont Sharon Stone, «mais elle était la meilleure».

«C’était le plus drôle et celui qui a fait le meilleur test. En cela, nous sommes bien en avance sur notre temps », se souvient Lester. Mais alors que les producteurs et les dirigeants de 20th Century Fox Ils ont accepté de choisir une actrice de couleur pour jouer l’intérêt amoureux de Schwarzenegger, ils ont tracé une ligne rouge dans cette scène dans laquelle John et Cindy ont dû devenir intimes pendant un vol.

“Ils avaient peur que les cinémas et les ciné-parcs du Sud ne projettent pas le film parce qu’il montrait une femme noire avec un acteur blanc”, explique le cinéaste et souligne ni Schwarzenegger ni Chong n’ont eu le moindre scrupule à interpréter la scène en question: «Il n’y avait pas de vrais nus ou quoi que ce soit, ils allaient juste se brancher. C’était il y a seulement 35 ans, ce qui montre à quel point les choses ont changé. “

L’étude aurait allégué une excuse narrative pour éliminer la scène romantique interraciale: qu’à ce moment de l’histoire, La matrice avait des choses plus importantes à l’esprit que de se connecter avec une femme. Voici comment Lester s’en souvient: «Ils ont dit: ‘Il va sauver sa fille, pourquoi prend-il le temps de se connecter avec cette femme? Ne parle pas en éloge de lui. Peut-être avaient-ils raison à ce sujet, mais je pense que cela avait plus à voir avec l’aspect interracial à l’époque.

Lire plus

Bien qu’il ait dû se débarrasser de la scène, Lester s’est assuré que la conclusion du film suggérait une fin heureuse pour le couple. «On laisse entendre qu’ils vont finir ensemble», dit le réalisateur en souvenir de la scène finale, dans laquelle John et Jenny rencontrent et grimpent avec Cindy dans un avion, tous souriants.

Cependant, lle film comprend une histoire d’amour, bien que beaucoup ne parviennent pas à le détecter. Au début du tournage, Lester a expliqué à Vernon Wells, l’acteur qui jouait Bennet, quelle était la motivation de son personnage pour transformer la vie de Matrix en enfer. “Je lui ai dit:” Vous devez l’interpréter comme si vous le détestiez, mais aussi comme si vous l’aimiez “, se souvient le réalisateur. “Vous l’admirez tellement que vous devez le tuer.”

Sans réfléchir à deux fois, l’acteur a pris note et a présenté, apparemment secrètement, tout un sous-texte de tension homoérotique dans l’attitude de son personnage envers la Matrice – quelque chose que de nombreux spectateurs astucieux savaient détecter même à l’époque.

Mais le plus curieux, c’est que Lester lui-même a trouvé cette posture d’amour-haine inestimable pendant le tournage! «Tout le monde l’a dit après, mais je n’ai jamais su le voir. Même si je l’ai orienté dans cette direction, je suppose que cela est venu à la surface », conclut le cinéaste.

Sans une scène d’amour interraciale entre les deux, Comando a fini par être un succès au box-office et a obtenu l’approbation des critiques qui savaient comment voir avec de bons yeux la tentative d’Arnie de parodier le genre qui l’élevait précisément au sommet. Cependant, beaucoup se demanderont pourquoi il n’y avait pas de suite si le film était un succès, non? Eh bien, la vérité est que Steven de Souza a même écrit un croquis et Frank Darabont l’a retouché. L’idée était de déplacer le personnage de John Matrix à Los Angeles, où nous le trouverions travaillant comme directeur de la sécurité pour une entreprise, mais il a fini par être trahi par le personnel qu’il a embauché. Jenny et Cendy étaient piégées à l’intérieur du bâtiment de l’entreprise et Arnie essayait de les sauver. La suite n’a jamais été faite mais une légende urbaine a émergé qui tenait pour acquis que l’idée avait fini par devenir la base de The Crystal Jungle. Le canular est bien connu des amateurs de théories du complot hollywoodien, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Steven de Souza lui-même l’a nié dans des interviews, assurant qu’ils n’ont rien en commun, et que la légende est pure fabrication.

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: