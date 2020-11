Malgré les problèmes qui existent entre la communauté LGBT et l’auteur de “ Harry Potter ”, JK Rowling, son monde magique pourrait enfin présenter à l’écran la première romance homosexuelle de celui-ci, car il a été rapporté que Dumbledore et Grindelwald s’embrasseraient dans ‘Fantastic Beasts 3’.

On sait depuis longtemps que Le directeur de Poudlard et l’ennemi de Newt Scamander ont des sentiments amoureux l’un pour l’autreC’est pourquoi lorsqu’il a été annoncé que ces personnages allaient apparaître dans la même saga, les fans ont voulu voir une partie de cette relation amoureuse, qui jusqu’à présent n’a pas été décrite en profondeur dans le septième art.

Cependant, un nouveau rapport de We Got This Covered indique que dans “ Fantastic Beasts 3 ”, l’histoire des deux sera abordée, comment ils sont passés d’amis, d’amoureux et plus tard à des ennemis mortels, cela accompagné de flashbacks et il est même mentionné que Dumbledore et Grindelwald s’embrassaient à un moment donné du film.

La question de la diversité dans Albus Dumbledore est également approuvée par Jude Law lui-même, l’acteur qui donne vie à cette version plus jeune du magicien, comme il l’a déclaré pour le New York Times que le monde est prêt pour ce problème, il a également expliqué qu’à en savoir plus sur cette relation avec Gellert Grindelwald serait connue car elle affectait la vie du personnage.

Malheureusement pour les fans de Johnny Depp, ils ne pourront pas le voir dans ces scènes, car il a démissionné de la suite après que Warner Bros. lui ait demandé de quitter le projet après avoir perdu une poursuite en diffamation pour agression avec son ex-femme. Les producteurs cherchent donc son remplaçant. Ainsi, celui choisi pour être Grindelwald sera annoncé prochainement.