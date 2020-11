Bloomberg

Piñera à l’événement Sofofa; Les sacs arrêtent le rallye: Chile Hoy

(Bloomberg) – Les contrats à terme sur le S&P 500 chutent en raison de l’escalade du covid-19 en Europe et aux États-Unis après l’avance de la veille motivée par l’espoir de nouveaux vaccins. Les actions européennes sont stables. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans baisse, l’indice Bloomberg Dollar continue de baisser et les devises des marchés émergents augmentent. Le cuivre diminue avec d’autres métaux en raison des craintes de nouvelles restrictions de mobilité causées par le coronavirus dans les grandes économies occidentales. Au Chili, les cas de coronavirus ont augmenté de 1 331 à 532 604 et le nombre de morts a augmenté de 44 à 14 863. À 9 heures, le Le président Sebastián Piñera participe à la réunion annuelle de l’industrie de Sofofa 2020. CLP a augmenté de 0,1% et a clôturé à 766.411 / USD. Le S&P Ipsa a ouvert la semaine en hausse de 1%; Lire ici Inside Andes, autres chroniques sur les devises et le bulletin hebdomadaire Chile Fixed Income. Tous les événements en heure locale. A 7h19, c’était la performance des principaux indices: 10-year Treasury Yield -1.6pb à 0.89% EUR + 0,2% vs USD à 1187 Contrat de cuivre actif -0,3% à 3221 $ Futures sur le brut WTI stables à 41,33 $ Indice Bloomberg Commodities + 0,2% S & P 500 Futures -0,3% STOXX Europe 600-0,1 % Shanghai SE Composite -0,2% INTERNATIONAL: Coronavirus: les cas dépassent 55 millions; Les décès atteignent 1,3 million Angela Merkel a averti que la situation en Allemagne reste “très désastreuse”, exprimant son optimisme quant à une accélération de la reprise une fois que la pandémie sera sous contrôle Boris Johnson a été invité à augmenter les restrictions régionales après l’Angleterre émerge de sa deuxième quarantaine nationale le mois prochain Les infections aux États-Unis augmentent au rythme le plus rapide depuis les premiers jours de la pandémie, forçant les gouverneurs à revenir à des fermetures partielles Le président argentin Alberto Fernández a exprimé son soutien à un Lettre critiquant durement le FMI des sénateurs d’extrême gauche de sa coalition au milieu de discussions sur le remboursement d’un prêt de plusieurs millions de dollars Plus de deux douzaines de sénateurs de sa coalition péroniste ont publié dimanche une lettre critiquant le programme antérieur du FMI, a convenu avec l’ancien président Mauricio Macri en 2018, les législateurs ont également demandé au fonds de ne pas demander de paiements avant 2025 et de s’abstenir «d’exiger ou de conditionner les politiques économiques de l’Argentine pour les prochaines années» Francisco Sagasti, un législateur qui a travaillé à la Banque mondiale et en tant que conseiller aux Nations Unies, a été élu président par intérim du Pérou Il est considéré comme une personne conciliante et sans corruption dans un congrès fracturé et instable NEWS: Les retraits de retraites du Chili pourraient provoquer un exode de 12000 millions de dollars: BBVA Pérou pourrait maintenir les livraisons de cuivre dans un contexte de crise politique Le gouvernement évalue son propre projet de retrait de 10% à la demande des sénateurs: Mercurio a contacté l’opposition pour négocier 10% et la réforme: Troisième EN ATTENTE: Au Chili: 9h: le président Sebastián Piñera dirige la discussion lors de la réunion annuelle de l’industrie de Sofofa 2020 au Chili cette semaine: nov. 18, 8h30: PIB 3t; c’est t. -9,2% a / a, précédent -14,1% nov. 19, 18h: Joaquín Vial, vice-président de la BCCh, présente l’IEF lors d’un séminaire organisé par l’Université internationale Finis Terrae: 10h30: ventes au détail américaines prévues en octobre; m / m est. 0,5%, précédent 1,9% 11 h 15: production industrielle américaine oct.; m / m est. 1%, précédent -0,6% Ordre du jour de la Fed: 15h: Bostic (Atlanta), Daly (San Francisco), Kashkari (Minneapolis) et Rosengren (Boston) parlent de racisme et de l’économie Agendas pertinents: Amérique du SudUSA MexiqueBrazilEurope a été fortement infecté lundi par l’optimisme des actions à l’échelle mondiale, ajouté à un sentiment de risque, principalement en raison des progrès des vaccins contre Covid-19, a déclaré Diego Pino, responsable de la négociation des obligations de sociétés et des actions à la Banque Scotia. Certaines actions IPSA représentaient plusieurs fois la moyenne des transactions quotidiennes observées au cours des six derniers mois Une augmentation considérable de la liquidité a enregistré une forte participation des investisseurs locaux et étrangers Elle a également affecté une plus grande demande des affiliés de l’. en raison des changements apportés au fonds AF , veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’informations commerciales la plus fiable. © 2020 Bloomberg LP