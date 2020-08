Les X-Files ont porté sur d’innombrables phénomènes paranormaux, mais jamais sur un transfert inhabituel dans le monde de l’animation. L’auraient-ils imaginé? Cette semaine, des nouvelles arrivent que la célèbre émission de science-fiction Les X-Files deviendra une série animée aux accents comiques pour le réseau Fox.

Selon la TVLine exclusive, le créateur de l’émission originale Chris Carter Il est impliqué dans ce projet en tant que producteur exécutif (pas en tant que scénariste ou showrunner).

Sous le titre Les X-Files: Albuquerque, le spectacle animé est décrit comme un retombées en marge des enquêtes des agents emblématiques Fox Mulder et Dana Scully.

Selon le support:

«La série potentielle se concentrera sur un bureau rempli d’agents inadaptés enquêtant sur des cas de X-Files qui sont trop bizarres, ridicules ou carrément stupides pour que Mulder et Scully puissent se déranger. Ils sont essentiellement l’équipe B des X-Files. «

La société Bento Box Entertainment assurera l’animation de The X-Files: Albuquerque, avec 20th Television et Fox Entertainment servant de maisons de production. Les écrivains Rocky russo et Jeremy Sosenko (Paradise PD) sont réservés pour écrire le script pilote.

La série originale a duré neuf saisons (sortie entre 1993 et ​​2002), avec des performances de Gillian Anderson et David Duchovny dans le rôle de deux agents du FBI devenus collègues dans l’enquête sur des phénomènes inexpliqués, classés comme cas non résolus. La marque s’est étendue au cinéma avec les films The X-Files (1998) et The X-Files: I Want to Believe (2008).

Deux nouvelles saisons ont vu le jour entre 2016 et 2018, et Anderson (Scully) a déclaré que ce onzième volet était sa dernière participation au sein de la franchise. Ni elle ni Duchovny ne sont présumés être impliqués (jusqu’à présent) dans la prochaine émission animée.

Fox The X-Files série animée les x-files

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.