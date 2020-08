La ville de Saltadilla… se prépare à entrer pleinement dans les royaumes du live-action! Des rapports récents suggèrent qu’une nouvelle itération de la série attachante de Cartoon Network est en préparation, mettant en vedette des filles powerpuff en chair et en os.

Selon Variety, le projet de cette version en direct a été commandé par le réseau CW. En tant que producteurs et scénaristes de l’émission sont Heather Regnier (Veronica Mars) et Diable cody (Juno), tandis que les sociétés Berlanti Productions et Warner Bros. Television sont impliquées dans la production exécutive.

Selon les informations diffusées par les médias, les locaux abordent Bombón, Burbuja et Acorn comme des désillusionnés dans la vingtaine qui ont perdu leur enfance pour lutter contre le crime. Puis se pose la question: accepteront-ils de s’unir à nouveau, maintenant que le monde en a plus que jamais besoin?

Initialement, Les Powerpuff Girls est une série animée des années 90, créée par Craig McCraken. Comme son nom l’indique, il suit l’histoire de trois filles aux super pouvoirs qui ont été accidentellement fabriquées par le professeur Utonio en mélangeant du sucre, des fleurs et de nombreuses couleurs avec la substance mystérieuse X. Dès lors, les protagonistes se consacrent à la défense de la ville de Saltadilla de méchants malveillants comme l’intelligent Mojo Jojo ou le gangrène verdâtre.

Dans sa version originale, l’émission a conçu six saisons avec 78 chapitres au total, diffusées sur Cartoon Network entre 1998 et 2005. Il y avait aussi le film d’animation The Powerpuff Girls (2002) et un serial reboot sorti en 2016.

Excité de voir vos héroïnes d’enfance dans une nouvelle phase de leur vie? Malheureusement, il n’y a pas de date de sortie provisoire pour le moment.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.