À peine un an et quelques mois dans l’air, la série terrifiante NOS4A2 ne reviendra pas à la télévision pour une troisième saison. De nouveaux rapports suggèrent que le réseau AMC a choisi d’annuler l’émission inspirée du roman homonyme de Joe Hill, publié en 2013.

Cela a été annoncé par le showrunner et le producteur exécutif Jami O’Brien via Twitter:

FÉLICITATIONS à chaque membre de notre équipe phénoménale pour deux saisons de télévision étrange et merveilleuse. Je vais manquer de revoir tout le monde à Little Rhody cette année, mais je suis terriblement fier de tout ce que nous avons fait ensemble… 2/4

« Eh bien les amis, je l’ai entendu d’AMC la semaine dernière. On ne fera pas une troisième saison de NOS4A2 . C’est malheureux, mais je suis reconnaissant que nous ayons au moins pu finir d’adapter l’histoire du fantastique roman de Joe Hill. FÉLICITATIONS à tous les membres de notre équipe phénoménale pour deux saisons de télévision étranges et merveilleuses. Je vais manquer de voir tout le monde à Little Rhody cette année, mais je suis tellement fier de tout ce que nous avons fait ensemble », a écrit O’Brien dans les deux premiers tweets de son fil.

Comme le roman primitif, NOS4A2 raconte l’histoire de Victoria McQueen, une jeune artiste qui possède la capacité surnaturelle de découvrir des choses impossibles à voir ou à tracer. Ce cadeau sera mis à l’épreuve lorsque l’assassin immortel Charlie Manx commencera à voler les âmes d’innombrables enfants, les invitant à un trajet en voiture qui les mènera à Christmasland, un pays imaginaire où c’est toujours Noël. Ils sont les victimes d’un menteur malveillant et seul Vic peut les sauver.

À propos de l’annulation de la série, Deadline a déjà confirmé la nouvelle et sauvé une déclaration publiée par AMC cette semaine:

«Christmasland vivra peut-être éternellement, mais NOS4A2 prendra fin avec la conclusion de la deuxième saison. Nous sommes très reconnaissants à Jami O’Brien, Joe Hill et toute la distribution et l’équipe pour deux saisons de télévision inspirée, terrifiante, profondément captivante et défiant l’âge. Et merci aux fans d’avoir participé au [automóvil 1938 Rolls-Royce] Wraith et accompagnez-nous dans le voyage. «