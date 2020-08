Partager

Des détails possibles sur la série Obi-Wan Kenobi pour Disney Plus ont été révélés. Apparemment, la fiction pourrait avoir l’apparence de Dark Vador et du commandant Cody.

La série Obi-Wan Kenobi est l’un des produits les plus attendus de la plateforme Disney Plus. Cependant, de nombreux détails sur son lancement et les personnages que nous verrons sur le petit écran ne sont pas encore connus. On sait que la fiction sera une mini-série et maintenant, selon Kessel Run Transmissions, l’histoire pourrait présenter l’apparition de deux personnages bien connus.

Selon le médium, la série Obi-Wan Kenobi pourrait inclure la participation de Dark Vador, le personnage tragique mythique de Star Wars qui a pendant de nombreuses années servi de méchant à Dark Sidious et The Dark Side. Et ce n’est pas tout! On dit également qu’Anakin Skywalker lui-même apparaît dans la production. Ce qui signifie qu’il est très probable que nous reverrons l’acteur Hayden Christensen.

D’autre part, Kessel Run Transmissions parle également du retour d’un personnage bien connu, le commandant Cody. Ce personnage est devenu connu dans la tradition à travers Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith et en élargissant son histoire dans le film d’animation Star Wars: The Clone Wars et dans la série homonyme.

Cody, de son vrai nom CC-2224, était un officier clone trooper qui a servi comme commandant clone maréchal du célèbre Sky Corps et a personnellement commandé la sous-unité 212 du bataillon de grève pendant la guerre des clones. Le retrouver dans Star Wars serait également un bel ajout grâce à la série Obi-Wan Kenobi. Et comme dernière grosse surprise, le médium ajoute que Rosario Dawson aurait déjà pu être photographié sous le nom d’Ahsoka Tano pour la publicité de The Mandalorian.

