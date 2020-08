Partager

Bien que la participation de Jeffrey Dean Morgan à The Boys 3 était déjà un fait, il se pourrait que cette idée s’effondre à cause du coronavirus.

Au début de l’été Eric Kripke a déclaré qu’il serait ravi de signer Jeffrey Dean Morgan pour The Boys 3. Mais apparemment, cette tâche semble assez compliquée en raison de la pandémie: «On parle déjà d’un personnage», a déclaré l’écrivain. «Nous devons nous coordonner. Parce qu’il est sur « The Walking Dead », donc il a déjà une autre maison. «

À ce moment-là, la seule tâche qu’ils avaient à faire était de coordonner le tournage de The Boys 3, mais au fil des mois, cette tâche est devenue compliquée. « Je vais avertir tout le monde que le coronavirus pourrait vraiment gâcher cela, car il joue un personnage régulier dans une autre série », a déclaré Kripke à Games Radar. «Il est sur« The Walking Dead », donc il ne peut venir participer que pour quelques jours. Si nous devons encore purger la quarantaine de deux semaines entre le Canada et les États-Unis, cela rend la chose impossible. Le camée de Jeffrey Dean Morgan pourrait donc finir par être l’une de ces nombreuses choses que le coronavirus ruine dans ce monde. Mais si la quarantaine est éliminée et que nous voyons un chemin clair? Alors oui, nous essaierons de le résoudre ».

Le créateur de The Boys 3 a également ajouté qu’il est très probable que la pandémie affectera également les scripts de cette fiction Amazon Prime Video, car les scénaristes se tiennent au courant de l’actualité et construisent leurs intrigues en fonction de ce qui se passe. dans le monde. « Je peux dire que la troisième saison, sans être spécifiquement sur le coronavirus, fera allusion d’une certaine manière parce que nous avons beaucoup de conversations sur la réponse du gouvernement ici aux États-Unis », a déclaré Kripke. «Et je suppose que cela sera vu métaphoriquement d’une manière ou d’une autre dans la saison 3. J’ai de la chance d’avoir une émission où je peux, vous savez, parler du monde. J’ai un endroit pour déverser toute ma frustration ».

