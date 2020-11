Bien que “ GI Joe: Représailles ” n’ait pas recueilli de critiques élogieuses, Il a obtenu un box-office favorable, donc huit ans plus tard, Paramount lancera un nouvel épisode de la saga, à la différence qu’il s’agira d’un spin-off axé sur l’un des membres les plus puissants de l’équipe GI Joe et apparemment sur le résultat. C’était spectaculaire, puisque «Snake Eyes» pouvait démarrer une franchise.

Depuis longtemps, Paramount recherche une franchise qui correspond au succès qu’elle a obtenu avec la saga ‘Transformers’ et apparemment il donne une seconde chance à «GI Joe» pour montrer qu’il est digne d’occuper cet endroit et tout semble indiquer que ce sera le cas, car apparemment le studio travaille déjà à la suite de cette histoire.

Il y a quelques mois, Henry Golding, a révélé dans une interview avec NME, que le nouveau film redémarrera la franchise GI Joe et qu’il pourrait devenir le point de départ de nouvelles histoires. «Ils ont recréé GI Joe dans quelque chose de cool et très différent de ce que nous avons vu sur grand écran jusqu’à présent. Pour être honnête, je pense qu’il y a de la place pour beaucoup de produits dérivés. Ce sera, je pense, le lancement d’une nouvelle franchise », a déclaré l’acteur.

Je viens de voir 🐍 … Bon enfer. C’est exactement le contraire du cookie cutter, des films de super personnes. Sensationnel. Vous êtes dans quelque chose de fou, j’ai hâte que vous ayez tous vos mitilles sur cette bête. Yowzers !!!! 🔥 Souriant littéralement d’une oreille à l’autre 🙏🏼 – Henry Golding (@henrygolding) 8 août 2020

Malgré le report de la sortie du film d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, Golding, n’a pas arrêté de donner des mises à jour sur le film Et après avoir publié sur Twitter que le film avait dépassé ses attentes, il a maintenant confirmé dans une interview avec Entertainment Weekly que “ Snake Eyes ” pourrait démarrer une nouvelle franchise.

«Je pense que le cœur de l’histoire est vraiment qui est Snake et son parcours en tant que personne, vraiment. Comprenez leurs motivations. Je ne peux pas en révéler trop, mais cela se concentre vraiment sur une seule personne au lieu d’avoir 20 personnes à l’écran et de comprendre l’arrière-plan. Nous avons commencé depuis le début et j’espère que cela lance une franchise incroyable»Expliqua Golding.

Voilà comment ‘Snake Eyes’ pourrait démarrer une franchise, Cependant, le film n’a pas réussi à susciter les attentes qu’il espérait, nous espérons donc que Paramount donnera un second souffle à l’histoire et montrera que le long métrage a ce qu’il faut pour être considéré comme la résurgence de la franchise.