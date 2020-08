Chadwick Boseman, la star de la panthère noire de Marvel, est décédé à la suite d’une bataille de quatre ans contre le cancer. Le compte Twitter de Boseman a annoncé vendredi soir que l’acteur, qui a joué dans plusieurs films de Marvel Cinematic Universe comme T’challa ainsi que dans des rôles dans Da 5 Bloods, 21 Bridges, et plus, a perdu sa bataille contre le cancer du côlon. Le récit note que Boseman a été diagnostiqué avec un cancer du côlon de stade III en 2016, qui a ensuite progressé au stade IV, et que tous ses films de cette période ont été filmés «pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie». Il avait 43 ans.

Boseman a grandi à Anderson, en Californie, et s’est adonné aux arts de la scène dès son plus jeune âge, écrivant sa première pièce de théâtre Crossroads en tant que junior au lycée qu’il a mis en scène à l’école après qu’un camarade de classe ait été tué par balle. Au cours de sa fréquentation à l’Université Howard de Washington, D.C., il est devenu un protégé de l’actrice Phylicia Rashad qui l’a aidé, ainsi que d’autres, à collecter des fonds afin que Boseman puisse assister au programme de mi-été d’Oxford de la British American Drama Academy à Londres.

Boseman poursuivra une carrière d’acteur, obtenant son premier rôle à la télévision dans un épisode de First Watch. Il a ensuite joué des rôles principaux dans de nombreuses émissions, notamment Law & Order et CSI: NY avant d’obtenir un rôle récurrent dans Lincoln Heights.

Son premier rôle au cinéma était L’Express: L’histoire d’Ernie Davis, bien que son rôle révolutionnaire serait de jouer Jackie Robinson en 2013 42. Ce film mènerait à d’autres rôles tels que jouer un candidat potentiel de la NFL dans Draft Day avec Kevin Costner et jouer le rôle de James Brown dans Get On Up. Finalement, son rôle le plus célèbre est venu, jouant le rôle de T’calla dans l’univers cinématographique Marvel. Sa première apparition a eu lieu dans Captain America: Civil War, dans le cadre d’un accord de cinq images qui comprenait la vedette de Black Panther qui a rapporté 1,347 milliard de dollars dans le monde. Il a repris le rôle dans Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame; Black Panther 2 était sur les livres prévus pour 2022. Pour l’instant, il n’y a évidemment aucun mot sur la façon dont ces plans ont changé.

Après son succès en tant que T’challa, Boseman a joué dans 21 Bridges l’année dernière, qui a été produit par les Russo Brothers, puis dans Da 5 Bloods de Spike Lee, arrivé sur Netflix en juin.

Au nom de 411, nos condoléances à la famille, aux amis et au monde des fans de M. Boseman. Il nous manquera certainement.