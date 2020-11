Avec l’arrivée future des X-Men dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), plusieurs candidats ont émergé pour incarner l’un de ces mutants sur grand écran, maintenant cette semaine un autre nom est ajouté à la liste, comme l’une des stars De la WWE, Bianca Belair veut jouer à Storm.

C’est la combattante qui a triomphé dans NXT et qui vient d’être promue à SmackDown récemment, a-t-elle avoué dans une récente interview pour Comicbook.com, que si elle avait l’occasion de participer à un film de super-héros, ce serait dans l’un des X Men de jouer Ororo, parce qu’il s’identifie aux valeurs que représente l’héroïne.

“Je veux jouer à Storm. J’adore son apparence. Je veux faire une équipe, une équipe inspirée de Storm. Mon mari aime beaucoup les super-héros, il aime Marvel, et je ne me suis pas beaucoup intéressé à ça jusqu’à ce que je le rencontre. Donc Il m’a présenté tout sauf Storm, son apparence, le fait que j’aime les traits de Storm. Elle est calme, mais ensuite elle se fâche et vaque à ses affaires. Elle est forte, confiante et fidèle. Tout est à propos de Storm, je me sens comme fait appel à qui je suis », a déclaré le combattant.

Bien que Bianca Belair veuille jouer Storm, on ne sait pas encore si elle pourrait être considérée pour le rôle malgré le physique idéal pour le personnage, étant choisie, elle suivrait les traces des autres stars les luttes qui ont fait le saut à Hollywood, comme Batista, The Rock et John Cena entre autres.

Pour le moment, on ne sait pas quand les X-Men arriveront dans le MCU, car le président de Marvel Studios, Kevin Feige n’a pas donné beaucoup d’informations à ce sujet, il n’y a que de nombreuses rumeurs sur la façon dont ils pourraient faire leurs débuts dans la saga. Malheureusement, la seule chose qui pourrait être un fait est de ne pas voir la romance entre Ororo et T’Challa sur grand écran, car l’acteur qui l’a joué, Chadwick Boseman, est décédé cette année et il semble qu’il n’y ait pas de plan pour le remplacer par un autre. artiste.