Rencontrer le prochain agent 007 est quelque chose que les fans attendent depuis plusieurs mois, cependant, un nouveau rapport pourrait surprendre plus d’un fan, car il a été révélé qui sera le nouveau 007 dans “ No Time to Die ”, la prochaine et dernière aventure de James Bond joué par Daniel Craig.

Il y a des mois, des sources proches de ladite production ont rapporté que dans cette suite, l’actrice Lashana lynch Ce serait le nouveau remplaçant de Bond, quelque chose qui a provoqué des commentaires mitigés, mais il a été communiqué plus tard qu’il ne s’agirait que d’un agent 00 d’un autre numéro.

Maintenant dans une interview récente, Lynch a finalement confirmé que son rôle sera le prochain 007, puisque dans l’intrigue du film James prend sa retraite pendant quelques années, sa place est donc prise par le personnage de l’actrice anglaise.

“Un personnage trop habile, une figure en fonte? C’est tout à fait contraire à ce que je représente. Je ne voulais pas perdre une opportunité aussi loin que pouvait représenter Nomi (son personnage). J’ai cherché au moins un moment dans le scénario dans lequel les membres du public noir hochent la tête, se moquant de la réalité mais heureux de voir leur vraie vie représentée. Dans chaque projet auquel je participe, quel que soit le budget ou le genre, l’expérience noire qui Je présente doit être 100% authentique », a-t-il déclaré à Harpers Bazaar.

Bien qu’il ait également déclaré que la nouvelle de la nouvelle 007 dans ‘No Time to Die’ apportera des critiques négatives en raison de son sexe et de sa couleur de peau, ce qui pourrait être bien vu par certains fans: “Je suis une femme noire, si cela avait été une autre Femme noire choisie pour le rôle, ça aurait été la même conversation, j’aurais reçu les mêmes attaques, les mêmes abus. Je dois juste me rappeler que la conversation a lieu et que je fais partie de quelque chose qui sera très, très révolutionnaire. “

Il faut souligner cette 007 féminine Ce ne sera que pour ce prochain film et ne mènera pas une nouvelle saga puisque le remplacement de Daniel Craig est toujours recherché et le favori pour ce travail est Tom Hardy.