La franchise James Bond est actuellement en pause en raison de la pandémie de coronavirus, puisque la première de “ No Time to die ”, le cinquième et dernier volet de Daniel Craig dans le rôle de l’agent 007 et l’un des plus importants, a été retardée. des doutes sont de savoir qui sera en charge d’être son successeur, avec de nombreux noms émergeant comme candidats, mais récemment, dans une interview, il a été révélé que Charlie Hunnam aimerait être James Bond et serait prêt à accepter le rôle.

L’acteur Daniel Craig a été chargé de jouer l’agent 007 pour quatre films et a été très bien accueilli par le public et la critique, en grande partie en raison du style beaucoup plus réaliste qui a été donné à ce remake et à ce cinquième opus. Ce sera la dernière fois que nous verrons l’acteur dans ce rôle tant de rumeurs ont surgi sur le successeur éventuel, allant de Tom Hardy, Richard Madden, à Idris Elba, mais aucune n’a été confirmée jusqu’à présent.

Lors d’une interview pour le magazine People pour la promotion du film ‘Jungleland’, il a été annoncé que Charlie Hunnam aimerait être James Bond, mais malheureusement ils ne l’ont pas contacté pour lui offrir le rôle ou assister à un casting:

“Je serais très flatté et honoré d’être considéré pour jouer James Bond en anglais, mais mon intuition me dit que je ne devrais pas attendre que cet appel téléphonique passe. Je pense qu’il y a beaucoup de gens devant moi sur cette liste.”

Bien que la rumeur ait couru que le successeur serait Tom Hardy et que la première de “ No Time to Die ” ne devrait que le rendre officiel, nous devrons donc attendre que ce film sort en salles le 2 avril 2021. pour rencontrer le nouvel agent 007.