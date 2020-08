Partager

L’une des actrices de The New Mutants a répondu aux critiques qui disent que c’est le pire film X-Men de tous les temps.

Certains critiques ont nommé Les nouveaux mutants comme le pire de la franchise du X Men, ce qui est un peu exagéré étant donné qu’il existe des films comme apocalypse (2016) et Phénix sombre (2019). Alors Maisie Williams (Game of Thrones) qui joue Rahne Sinclair / Wolfsbane voulait répondre à ceux qui s’attaquent brutalement au nouvel épisode de la saga.

Le titre de forbes.com fr: The New Mutants est le pire film «X-Men» de tous les temps. Il y a une opinion très exagérée dans l’article.

Puisque nous pouvons lire:

«The New Mutants est un film misérable. C’est un film fantastique terne, redondant et hors de propos qui ne s’engage pas à être un mélodrame pour adolescents, un film fantastique ou d’horreur, mais qui offre plutôt des composants timides des trois. Malgré un casting solide, la présence trop rare d’une romance LGBTQIA entre deux personnages principaux et quelques moments d’inventivité visuelle, Les nouveaux mutants de Josh Boone et Knate Lee se résument à être, oui, un terrible long métrage préquelle à une suite. que personne ne voudra jamais voir ».

Après avoir lu ce Maisie, William a pris les choses tranquillement et a répondu: «Cela ressemble à un must! Achetez vos billets maintenant ».

Vous n’avez vraiment pas à écouter les critiques.

S’il est vrai qu’ils avaient vendu le film comme une histoire d’horreur et que The New Mutants ne fait peur à aucun moment, pas même lorsque les cauchemars les hantent, on ne peut pas dire que c’est misérable, car il est assez divertissant et a très intéressant. De plus, ce avec quoi je suis le moins d’accord, c’est qu’en fin de compte, cela vous donne l’impression d’en vouloir plus. Comme ce ne serait pas une si mauvaise idée de pouvoir revoir ces personnages dans une autre aventure. Bien que nous sachions que cela est impossible. Mais ce qui est clair c’est que X-Men 3, Apocalypse et Phénix sombre ils sont bien pires.

En conclusion, laissez chacun décider s’il veut aller au cinéma voir The New Mutants et ensuite déterminer s’il l’aime ou non. Alors ne faites pas attention aux critiques de Forbes.

