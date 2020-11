Il y a un an, nous vous avons dit comment Samantha Barbash, le strip-teaseur sur lequel le personnage de Ramona Vega Quoi Jennifer Lopez interprété en Escrocs de Wall Street, avait poursuivi Films STX, Productions Gloria Sanchez Oui Productions nuyoricaines pour avoir porté son histoire au grand écran sans avoir son consentement exprès.

Aussi, maintenant la justice a donné raison aux producteurs.

Samantha Barbash a poursuivi les producteurs pour diffamation, mais un juge a rejeté sa plainte après avoir déterminé qu’il n’y avait pas de malveillance. (Image: STX Films / Instagram @iam_missfoxita) Plus

Grâce au Hollywood Reporter, nous avons appris que le procès en diffamation de Barbash avait été rejeté par un juge fédéral le mardi 10 novembre.

Barbash, qui a travaillé dans des clubs de strip-tease comme le Score´s Gentlemans Club ou la Club des Hustlers, et cela en 2015 a plaidé coupable de complot, d’agression et de vol qualifié, a fait valoir que les escrocs de Wall Street avait exploité sa silhouette sans consentement, et l’avait également diffamée.

Le juge de district Denise Cote n’a eu aucun problème à rejeter la cause de violation de la vie privée en se fondant sur un fait dont Barbash s’est elle-même plainte dans son procès: que le film n’avait pas inclus “votre nom, portrait, image ou voix“Dans la campagne promotionnelle.

Quant à la diffamation, le juge trouve un certain mensonge dans le portrait de la consommation de drogue du film. Bien que Barbash ait plaidé coupable d’avoir participé à un stratagème dans lequel elle et ses compagnons fournissaient des drogues illégales à leurs clients pour les contrôler et utiliser leurs cartes de crédit, la strip-teaseuse assure qu’elle n’a pas créé la recette de ces médicaments, qu’elle ne les a pas fabriquées, ni ne les a utilisées elle-même – comme le suggère le film.

Cependant, après avoir déterminé que Barbash est une personnalité publique à but limité, puisqu’il a plaidé coupable de crimes dans un procès public et a ensuite accordé des interviews sur les événements à divers médias (y compris le New York Magazine, qui a publié l’article qui finirait par servant de base au film), Le juge conclut que la strip-teaseuse ne peut pas prouver que la défense a agi avec une réelle méchanceté.

“Barbash a plaidé coupable d’avoir drogué des individus sans leur consentement”, écrit le juge.

“L’article de Pressler affirme que Barbash a élaboré la recette du mélange de drogues illégales qui a rendu les victimes du complot vulnérables à la fraude.”

La première plainte modifiée n’indique pas non plus que la défense a agi de manière malveillante en affirmant que Barbash elle-même avait consommé de la drogue. Cette affirmation est la moins offensante de toutes les déclarations dont Barbash se plaint et est naturellement liée au complot dont Barbash a plaidé coupable et révélé aux journalistes.

Vous pouvez lire l’intégralité de la discussion ici.

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: