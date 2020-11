À l’époque, l’adaptation cinématographique de 2005 de l’exorciste voué à l’enfer n’a pas été bien accueillie par le public et la critique. Cependant, le temps a été bon pour Constantine, en particulier en raison de la popularité croissante de Keanu Reeves (son acteur principal) et donc l’envie d’une suite est apparue. Mais tout ne reste pas dans des rêves impossibles, car apparemment une deuxième partie est plus proche qu’on ne le pense.

Cela a été suggéré par l’histrion Peter Stormare le matin de ce vendredi, via une publication sur son compte Instagram officiel.

“Suite, en développement”Stormare a écrit au bas d’une image décrivant son travail d’acteur à Constantine comme «l’une des meilleures versions de Satan dans l’histoire du cinéma».

En effet, Stormare donne vie à l’Archange déchu dans le film surnaturel qui en février 2020 a fêté les quinze ans de sa première mondiale. Réalisé par Francis Lawrence, alors débutant, Constantine est basé sur les bandes dessinées John Constantine, Hellblazer, créé par Alan Moore et Stephen R. Bissette, et initialement publié sous la marque DC Comics à partir de 1988.

Dans le film, Keanu Reeves joue le personnage titulaire qui possède la capacité de percevoir et de communiquer avec les demi-anges et les demi-démons sous leur forme naturelle. Souffrant d’un cancer en phase terminale, John Constantine (condamné en Enfer pour tentative de suicide) passe ses journées à exorciser des démons afin de retrouver son droit au Royaume des Cieux. Le casting du film est complété par Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou et Tilda Swinton, dans le rôle de l’archange Gabriel.

Une annonce officielle de Warner Bros. concernant une suite en route va-t-elle bientôt apparaître? La vérité est que dans le passé [email protected], Akiva Goldsman (Le producteur de Constantine) a affirmé que de nombreuses idées de suite ont surgi lors de la production de ce film original, toujours très présent dans les têtes de l’équipe, ce qui leur permettrait de commencer immédiatement à développer une deuxième partie pour recevoir le feu vert.

«Nous en avons parlé et nous avons eu des idées. J’ai adoré l’idée de ‘Et si [Constantine] réveillé dans une cellule, devez-vous identifier le prisonnier? », a expliqué Goldsman. “L’idée du co-scénariste Frank Capello est que c’était Jésus … Oui, nous avions beaucoup parlé d’une suite.”

Alors que Keanu Reeves a déjà exprimé sa volonté de réincarner Constantine dans une suite, il a actuellement un calendrier serré pour Matrix 4 et les prochains versements de John Wick. Quoi qu’il en soit, aimeriez-vous le voir combattre à nouveau des êtres infernaux?

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.