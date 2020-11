Il y a eu un moment en 2019 où Paramount Pictures a officiellement annoncé que la suite de A Prince in New York (Coming 2 America) serait présentée en première le 7 août 2020. De toute évidence, cet engagement n’a pas été respecté et maintenant de nouvelles informations du portail Variety confirme que le film sera diffusé en 2021, mais via le streaming: Amazon, en particulier.

Pour contextualiser un peu, en octobre 2020, Variety avait déjà signalé qu’Amazon Studios avait acheté le film Un prince à New York 2 à Paramount Pictures pour un chiffre d’environ 125 millions de dollars. Après cet accord, il est également confirmé que la suite de UNE prince à new york (1988) apparaîtra ensuite sur les écrans d’Amazon Prime Video 5 mars 2021.

Quoi de mieux que de retourner à Zamunda? Nous sommes très heureux qu’Amazon Studios présente Eddie Murphy et A Prince in New York 2 à un public mondial où ils pourront à nouveau rire avec les personnages qu’ils aiment depuis 30 ans et rencontrer d’autres nouveaux personnages]qu’ils adoreront pour les années à venir. “, m’a dit. producteur Kevin Misher (via Variety).

La suite de Un prince à New York ne sera plus dirigée par John Landis, mais maintenant par Brasseur Craig (Je m’appelle Dolemite, 2019). Le scénario est écrit par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield, basé sur les personnages créés par Eddie Murphy. Cette fois, l’intrigue ramènera le roi Akeem (Murphy) et Semmi (Arsenio Hall), qui se lancent dans une nouvelle aventure qui les emmène à travers le monde de Zamunda au Queens, New York.

Un synopsis officiel d’IMDb se lit comme suit:

«Akeem apprend qu’il a un fils perdu depuis longtemps et doit retourner aux États-Unis pour rencontrer l’héritier improbable du trône de Zamunda. Une suite à la comédie de 1988 Coming to America ».

Le casting original sera de retour avec Eddie Murphy, James Earl Jones, Shari Headley, John Amos et Louie Anderson. En outre, il y aura de nouveaux visages à l’écran tels que Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha et Teyana Taylor.

Le premier film réalisé par John Landis a été un grand succès en rassemblant à peine plus de 288 millions de dollars globalement.

Un prince à New York 2



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même quand je dors.