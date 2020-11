Le film primé ‘La tranchée infinie‘représentera l’Espagne aux Oscars 2021, si elle passe la coupe de la Hollywood Film Academy.

‘La tranchée infinie’ a été réalisé par Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga et Jon Garaño et a reçu plusieurs prix, tels que la meilleure actrice, le meilleur film ou le meilleur son.

À partir de 2019, il étoiles Antonio de la Torre Oui Belén Cuesta et a été inspiré par Manuel Cortés, maire de la ville de Malaga à Mijas pendant la Seconde République espagnole, qui a vécu caché pendant 30 ans et dont la vie a été racontée dans le documentaire 2011 «30 ans d’obscurité de Manuel H. Martín».

Les 2 autres films qui aspiraient à être candidats à l’Oscar d’Espagne étaient ‘Le trou‘ de Galder Gaztelu-Urrutia Y ‘Ou qui brûle‘ de Oliver Laxe.

Ce long métrage choisira désormais de représenter l’Espagne dans laquelle il sera le 93e édition des prix du cinéma les plus célèbres dans la catégorie des Meilleur film international.

C’est ainsi que l’Académie a présenté le film sélectionné

L’histoire d’un enfermement de plus de 30 ans, «La tinchera infinita», d’Aitor Arregi, Jon Garaño et Jose Mari Goenaga, a remporté deux prix Goya, pour la meilleure actrice et le meilleur son. Avec ce film sur la peur et le drame des taupes dans la guerre civile, les responsables de l’usine Moriarti aspirent pour la troisième fois à se rendre à Hollywood.

En 2015, Loreak – réalisé par Garaño et Goenaga – a été sélectionné pour représenter notre pays dans la compétition du meilleur film en langue étrangère; Tandis que Handia, de Garaño et Arregi, figurait en 2018 parmi les trois films présélectionnés par l’Académie, même si ce n’était finalement pas le film choisi.