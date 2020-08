L’histoire d’amour tragique de Hulk avec Jarella de K’ai s’aggrave lorsque les fans découvrent que cela n’aurait jamais dû se produire.

Le caractère de Ponton n’a jamais eu beaucoup de chance avec l’amour, car tout au long de son histoire, il a perdu Betsy Ross ou Je suis tombé de la planète Sakaar. Mais sans aucun doute, l’un des moments les plus tragiques est le moins retenu: la mort de la princesse. Jarella, du royaume subatomique appelé K’ai.

Créé par Roy Thomas, Herb Trimpe et l’emblématique écrivain de science-fiction Harlan Ellison, ce personnage apparaîtrait sporadiquement tout au long de la série. L’incroyable Hulk jusqu’à ce qu’il devienne l’un des plus grands intérêts amoureux de l’alter ego de Bruce Banner. Tragiquement, son histoire a été interrompue par une mort qui a vu des vagues de protestations de la part de fans qui partageaient le chagrin de leur héros. Le pire? Quand on découvrit une décennie plus tard que la mort de Jarella était en fait une erreur et le produit d’une histoire incomplète qui merveille juste laissé inachevé.

Son origine.

Jarella est apparu pour la première fois dans L’incroyable Hulk # 140 (1971) en tant que princesse de K’ai, un monde apparemment primitif avec des éclairs de magie et de technologie avancée dont les gens sont des créatures humanoïdes aux cheveux blonds et à la peau verte. Hulk est tombé sur cet endroit lors d’une visite au Marvel Microverse, où il aide à combattre ses ennemis appelés Warthos. Il est surpris d’être accueilli et accepté par son peuple, y compris la belle et gentille Jarella.

En utilisant un sort pour que Hulk puisse comprendre sa langue, sa magie permet à la personnalité de Bruce Banner de devenir dominante dans la forme de Hulk. Jarella et Hulk finissent par tomber amoureux et se marient alors qu’ils continuent de protéger leur royaume des Warthos et des armées du chef de guerre traître Visis. Bien qu’il semble que Hulk ait trouvé une fin heureuse, le destin avait d’autres plans alors que le supervillain Psyklop le renvoyait sur Terre dans le cadre de son plan pour voler les pouvoirs de Hulk.

Son amour continu sur Terre.

Jarella a constamment réapparu dans la vie de Hulk, où contrairement à son ancien amour Betsy Ross, Jarella a accepté et aimé Hulk sans condition, un amour qui a été réciproque à la fois par Bruce Banner et son personnage de Hulk. Ensemble, ils allaient combattre et vaincre Visis et ses armées, ainsi que la dernière attaque de Psyklop. Mais sa visite sur Terre pendant L’incroyable Hulk # 202-205 ce serait le dernier. Au cours d’un combat entre Hulk et Crypto-Man au Nouveau-Mexique, Jarella, qui bien qu’étant un combattant et un stratège habile, n’avait pas de super pouvoirs, a été écrasé à mort en sauvant un garçon des murs d’un bâtiment effondré. Dans une tragédie qui rappelle la mort du capitaine Stacey dans Amazing Spider-Man. Hulk essaie en vain de la faire revivre, incapable de contenir sa colère et ses émotions lorsque le docteur Strange ou les médecins de la base Gamma ont échoué.

Cela ne devrait pas être sa véritable fin.

Après la mort de Jarella, les fans de Hulk ont ​​protesté auprès de Marvel contre cette mort choquante d’un personnage si aimé. Le regretté Len Wein, qui avait écrit l’histoire qui l’a tuée, a déclaré que la mort de Jarella n’était pas censée être permanente. «Étant une espèce extraterrestre, ce qui nous paraissait être la mort était en fait une étape dans ce qui allait être sa métamorphose en une puissance supérieure. Je n’ai jamais eu la chance de la ramener avant de quitter le titre, et elle est donc restée morte. » L’écrivain Roger Stern a suivi la série avec peu ou pas de mention de Jarella et son enterrement n’aurait pas lieu jusqu’à ce que Bill Mantlo prenne le relais à L’incroyable Hulk # 245 (1980).

Hulk retourna au Microverse pour découvrir que son absence et celle de Jarella avaient un effet profond sur K’ai. Car le monde était désormais un désert stérile avec ses habitants actuels réduits à un mode de vie nomade. Après un combat avec l’Ancien Cosmique de l’Univers connu sous le nom de Jardinier pour le droit d’enterrer Jarella dans un endroit vénéré, le puissant Soul Gem peut faire revivre la vie à Ka’i et Hulk revient sur Terre en sachant que sa bien-aimée avait l’enterrement qu’il méritait. Jarella revenait parfois dans d’autres histoires de Hulk. Soit en tant que personnage du passé de Hulk, soit en tant qu’esprit, mais elle est restée morte lorsque Bruce (et Hulk) ont déménagé pour trouver l’amour ailleurs.