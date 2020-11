Movistar + a publié les premières images officielles de la 2 saison de ‘Fer’, qui sera présentée en première en février 2021. Le thriller d’investigation primé et à succès présentera un nouveau cas de la juge Candela Montes (Candela Pea) sur l’île d’El Hierro, où presque toute la série a été tournée.

Pour reprendre les mots de son créateur, Pepe Coira, la deuxième saison de la série “revient sur cette île très spéciale et sur la vie de Candela, une juge mal à l’aise, et de Daz, un homme d’affaires louche. Leurs chemins se croisent à nouveau. Candela doit Faire face à un litige laid pour la garde de filles de l’âge de son fils Nico, tandis que Daz se débat avec les bouts de son passé. La violence revient sur l’île d’El Hierro, que ce soit par vengeance, par cupidité ou par amour pour la famille”.

La première saison de ‘Fer’ Ce fut un grand succès public et critique pour Movistar + lors de sa première en juin 2019, récompensé par les Ondas Awards (série et actrice principale), les Iris Awards (scénario), les Feroz Awards (série dramatique et actrice principale), Unin de Acteurs et actrices (actrice principale), Premios MiM Series (comédienne dramatique) ou Premios Mestre Mateo (série télévisée, direction de production, scénario et musique originale).

En fait, le succès critique et populaire de la série est ce qui a conduit à la production d’une deuxième saison, qui se composera de six épisodes d’environ 50 minutes chacun, étant à l’origine conçue comme une mini-série avec une histoire fermée.

Créée par Pepe Coira et dirigée par Jorge Coira, la série, coproduite par Movistar + avec Portocabo, ARTE France et Atlantique Productions, a un large casting dirigé par Candela Pea de Daro Grandinetti, et accompagnée dans cette deuxième saison par Matias Varela, Aina Clotet, Iris Daz, Aroha Hafez, Ciro Mir, Naira Lle, Helena Sempere, Luifer Rodrguez, Enrique Alcides, Kimberley Tell, Norberto Trujillo, Tania Santana, Maykol Hernndez, Celia Castro et Antonio Durn ‘Morris’, entre autres.

