Le 5 novembre, il a été créé Opération Joyeux Noël, une autre des comédies festives de Netflix qui a réussi à grimper en tête du classement (au moment de la rédaction de cet article, il occupe la dixième position des dix titres les plus populaires du catalogue en Espagne). C’est un film qui, à première vue, ressemble à une autre comédie familiale typique de ces dates; cependant nous sommes confrontés à un idée basée sur une histoire vraie avec une morale incluse.

(© Ricardo Hubbs // Netflix)

Après le succès éphémère de Calendar Love, avec Emma Roberts en tant que digne successeur de sa tante Julia dans des comédies romantiques, Netflix a une nouvelle fois séduit les amoureux du genre avec son nouveau pari de Noël intitulé Opération Joyeux Noël. Une histoire légère et prévisible où la romance est inévitable entre Erica Miller et Andrew Jantz, les protagonistes du film qui sont interprétés respectivement par Kate Graham (connue pour sa participation à la série Vampire Chronicles) et Alexander Ludwig (qui vous semble sûrement familier pour leur Rôle de Björn dans Vikings).

Opération Joyeux Noël Comprend un assistant du Congrès à damier qui finit profondément amoureux d’un pilote de l’armée de l’air tout en développant la mission de revoir sa base aérienne et de déterminer dans un rapport si elle doit ou non être fermée. La protagoniste, qui avec cette enquête joue une promotion importante pour son avenir professionnel, arrive à destination (située sur une île tropicale) pleine de préjugés et, surtout, sous la pression de sa patronne Angie Bradford (Virginia Madsen) qui veut manifester que cet endroit est un terrain vague dans lequel l’armée est pratiquement en vacances continuelles.

Alors que ce film réalisé par Martin Wood répète les mêmes vieux clichés concernant le genre de comédie d’amour de Noël (avec une prémisse familière dans laquelle, dans ce cas, le capitaine Andrew fait aimer Noël à Erica pendant qu’il est recueille des preuves pour soutenir la fermeture de la base aérienne américaine) a une histoire vraie qui peut être à la hauteur de ceux qui recherchent des scènes vraiment émotionnelles.

© Ricardo Hubbs // Netflix

Et c’est que le titre de ce film évoque en effet une mission humanitaire annuelle menée par l’armée américaine. Comme compté dans le générique de fin, depuis 1952, l’armée de l’air américaine livre des fournitures en Micronésie. Des avions américains, avec l’aide d’avions similaires du Japon et d’Australie qui ont des bases dans l’océan Pacifique, distribuent plus de 20 000 kilos de fournitures sur 56 îles, au profit de 22 000 insulaires.

La première opération a été effectuée lorsque l’équipage d’un avion WB-29 a survolé l’atoll de Kapingamarangi en Micronésie au sud de Guam. et ils ont vu les insulaires les saluer alors ils ont rapidement ramassé quelques articles qu’ils avaient sous la main, ils ont tout mis dans un conteneur avec un parachute attaché et ont largué la cargaison, évidemment près des plages pour éviter de frapper les habitants. Et depuis, c’est devenu une tradition de Noël, une opération qui donne aux troupes la possibilité de pratiquer les lancements d’aide humanitaire et qui inspire désormais la citation qui centre cet article et qui, tout cela est dit, a un taux d’approbation 50% sur les tomates pourries.

L’Opération Joyeux Noël se déroule sur l’île américaine de Guam, précisément le premier film scénarisé à être tourné dans ce territoire américain du Pacifique occidental. Cette comédie romantique partage donc une version de la vie militaire américaine transmettant que sans le travail des forces armées les insulaires n’auraient pratiquement plus rien depuis Les militaires de la base aérienne effectuent une mission de secours de Noël soutenue par des dons, des dons et des œuvres de bienfaisance.

Ainsi, non seulement nous voyons Erica donner tout le contenu de son sac à certains enfants, mais il y a aussi des scènes spécifiques dans lesquelles nous voyons comment les militaires de la base collectent des jouets, des vêtements et des fournitures et livrent tout par avion aux insulaires de certains des les populations de Micronésie. Malgré le fait qu’au début le protagoniste ait l’idée préconçue que la base représente une dépense excessive injustifiée, grâce à Andrew, elle découvre toute la vérité sur la mission humanitaire qui centre l’intrigue et qui consiste en fournir de la nourriture et des produits de première qualité à ces personnes qui vivent totalement isolées du reste du monde.

En ce sens, à la fin de la production Une mention spéciale est faite à Bruce Best, l’un des bénévoles de l’Opération Joyeux Noël qui a travaillé comme agent de liaison pendant plus de quatre décennies. Il est également un opérateur radio qui communique chaque jour avec les petites communautés des îles périphériques qui reçoivent des fournitures humanitaires lancées depuis les airs.

En sume, Opération Joyeux Noël est un film gentil, divertissant et certainement réconfortant qui ne présente pas plus d’ambitions que de rejoindre l’offre de Noël de Netflix et découvrez une initiative humanitaire née dans les années 50 tout en nous captivant à travers les paysages et la musique. Un titre qui, sans plus tarder, ouvre la saison à l’ambiance optimiste qui se déroule habituellement à cette période de l’année.

© Ricardo Hubbs // Netflix