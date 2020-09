Partager

Ils développent le film Scream 5 et un nouvel acteur très en vogue par The Boys signe pour le nouvel opus de la saga d’horreur.

Jusqu’à récemment, seules les étoiles David Arquette et Courteney cox s’était inscrit pour apparaître au prochain redémarrage de Spyglass et Paramount Pictures de la franchise d’horreur, mais les dernières semaines ont vu des annonces de casting supplémentaires, telles que les nouveaux arrivants Melissa Barrera et Jenna ortega. Maintenant, il est confirmé que l’étoile de Les garçons, Jack Quaid, a été embauché pour un rôle non divulgué dans Cri 5.

Le moment de cette annonce est très bien choisi, car Jack Quaid c’est à peu près partout en ce moment. Fils de Dennis Quaid et Meg Ryan, vous pouvez actuellement l’entendre comme la voix de l’enseigne Brad Boimler sur Star Trek: ponts inférieurs de CBS All Access. Il reprendra également son rôle principal en tant que justicier Hughie Campbell dans la saison 2 de Les garçons, qui est déjà sur Amazon Prime.

De quoi parlera le film?

Il y a peu de détails sur l’intrigue de Scream 5 pour le moment, mais on sait qu’il est réalisé par le duo Ready or Not Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. De plus, le shérif Dewey Riley et Gale Weathers sont de retour. Le couple a été vu pour la dernière fois marié et vivant à Woodsboro sur Scream 4. Mais cela ne signifie pas nécessairement que ce film se déroule dans le cadre de la franchise classique ou que le couple est toujours ensemble.

Bien sûr, il y a d’autres stars que les fans ont hâte de revenir à Scream 5 en tant que Kirby de Hayden Panettiere. Depuis, Scream 4 a laissé sa mort ouverte. Mais encore plus important, Neve Campbell Je devrais revenir en tant que Sidney Prescott. Elle était en pourparlers pour participer plus tôt cette année, mais ils sont clairement toujours en cours, car cela n’a pas encore été confirmé.

Devant tourner plus tard cette année en Caroline du Nord, Scream 5 sera présenté en première en janvier 2022.

