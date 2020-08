Antony Starr qui joue The Patriot (Homelander) dans la série Amazon The Boys veut être le nouveau Wolverine dans les films Marvel.

Logan (2017) était le dernier film de Hugh Jackman Comment Carcajou, Disney a depuis acheté FOX et Marvel Studios a récupéré les droits du film sur les X-Men. Un nouvel acteur jouera donc le mutant maussade et de nombreux acteurs veulent ce rôle. L’un d’eux est Antoine Starr de Les garçons.

Ainsi, il a expliqué qu’il était prêt, disposé et plus que capable de combler le vide laissé par Hugh Jackman pour jouer le nouveau Wolverine.

«Il y a de bonnes chaussures à remplir, mec», a-t-il déclaré dans une récente interview. «Hugh Jackman a laissé sa marque là-dessus, n’est-ce pas? Donc je ne dis jamais jamais, mec, mais en ce moment, j’apprécie ce que nous faisons ici. Je veux dire, pour être honnête et si Wolverine ne porte pas de spandex, ce qui est définitivement un inconvénient pour moi. J’aime la sensation d’un pantalon serré, vous savez, s’ils peuvent serrer le jean, peut-être. Même si j’en avais l’occasion, je n’hésiterais pas ».

L’acteur est très concentré sur la série Amazon.

«Je suis heureux de faire ce que je fais, frère, et tout ce qui vient, vient. J’apprécie les fans, vous savez », a poursuivi Starr. «Nous avons un super groupe de fans et ils sont vraiment enthousiastes et passionnés, alors j’adore leurs idées et leur soutien. J’espère que vous apprécierez la deuxième saison de The Boys et je suis heureux que nous ayons l’occasion de le faire. La troisième saison aussi ».

L’acteur Antony Starr est encore un peu trop grand pour jouer Wolverine, mais il est plus petit que Hugh Jackman. Cela pourrait donc offrir un look assez intéressant. Bien que pour l’instant il n’y ait rien de signé.

Bientôt je l’espère merveille confirmez vos plans pour X Men et choisissez l’acteur parfait pour jouer Carcajou.